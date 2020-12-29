مايا دياب تفتح النار على ريما الرحباني – فيديو

المستقلة /- حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة على برنامج “ع غير كوكب” الذي يقدمه الاعلامي بيار رباط، في حلقة خاصة بمناسبة موسم الأعياد. وخلال الحلقة طلب بيار من الفنانة اللبنانية توجيه كلمة إلى ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثارته في الفترة الأخيرة، بعد محاربته لكل شخص يغني للفنانة فيروز.

واختارت دياب أن تكون رسالتها لريما أغنية من أغاني والدتها، كانت قد غنتها لها في مرحلة الطفولة وهي “يلا تنام”، والتي تقول في كلماتها: “يللا تنام يللا تنام.. لادبحلا طير الحمام.. روح يا حمام لا تصدّق.. بضحك عَ ريما تَ تنام.. ريما ريما الحندقّة.. شعرك أشقر ومنقّى.. واللي حبّك بيبوسك.. اللي بغضك شو بيترقّى”. ووصف الجمهور مايا دياب بـ “الذكية” بسبب طريقة ردها، معلقين أنها “قصفت جبهة” ريما الرحباني على طريقتها الخاصة، فبعيدًا عن أنها قامت بالغناء لفيروز، وهو الأمر الذي ترفضه ريما، اختارت أغنية كانت قد غنتها فيروز لابنتها وهي طفلة، وكلماتها تحمل العديد من التلميحات. لكن كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن صوت مايا “غير صالح” لتأدية أي أغنية، ونصحوها بالابتعاد عن مجال الغناء، والاتجاه للتقديم والتمثيل فقط. وقال أحد المعلقين: “معها حق ريما واللة لك شو هل النشاز هيدا ياعمي غيرت اللحن والطبقة بهل كم كلمة اكتر من مرة، وأضاف آخر: معها الحق شو جاب ل جاب شو جاب الشبشب لقبقاب!!! طبعٱ انا قصدى الصوت”.