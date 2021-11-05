مايا دياب تصاب بمرض خطير

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب وهي متواجدة على السرير ومعها أحد الأطباء دون الكشف عن وجهها.

وتصدر خبر اصابة الفنانة مايا دياب بفايروس خطير حديث مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن سبب دخولها المستشفى.

من جهة أخرى ، هنأت الفنانة مايا دياب الفنانة اليسا بعيد مبلادها عبر حسابها الشخصي على تطبيق التويتر وكتبت مايا دياب ‏”أنتي تعرفي كم أحبك واليوم أريد أن أتمنى للفنانة الأكثر أصالة أفضل تمنيات عيد ميلاد على الإطلاق عيد ميلاد سعيد إليسا”.

الى جانب أخر ، تصدر حذاء الفنانة مايا دياب محركات البحث في الساعات الأخيرة بسبب إطلالتها الملفتة للنظر والغريبة حسب ما تداوله متابيعيها.

ونشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة ملفتة مرتدية حذاء باللون الأسود الغريب بحجم كبير جدا تصدر محركات البحث.

 

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