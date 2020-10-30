مايا دياب تتحدى رونالدو وتحطم رقما قياسيا في تمرينات البطن – فيديو

المستقلة/- يبدو أن النجمة اللبنانية مايا دياب كسبت الرهان بتحدّي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أطلق مبادرة في شهر نيسان/أبريل الماضي لحثّ الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، بعد أن حطمت رقماً قياسياً بتحدي ​كريستيانو رونالدو​ في ​تمرينات البطن​ خلال 45 ثانية.

وعليه فقد شاركت مايا متتبعيها بمقطع فيديو عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت فيه وهي تقوم بتمرينات البطن متجاوزةً الـ500عدة، وأكدت دياب أنها قبلت تحدّي كريستيانو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية متابعيها.

وتعليقاً على مقطع الفيديو أعلنت مايا قبولها تحدي كريستيانو داعية في الوقت عينه متتبعيها الى الاقتداء بها حسب ما كتبت “أنا مايا دياب قبلت التحدي كريستيانو رونالدو، وإنتو، كم معدة فيكن تعملوا بـ 45 ثانية؟! خلينا نشوف”.

وكان كريستيانو رونالدو، المصاب الآن بكوفيد-19، أطلق مبادرة أبريل/نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية “نور العين”، والتي أعادت توزيعها وطرحها من جديد قبل عامين، بالاشتراك مع مساري ومغني الراب فرنش موتانا، وحققت الأغنية بعد أقل من يوم لصدورها 760 ألف استماع.