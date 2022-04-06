ماهي أضرار النوم بعد السحور مباشرة

المستقلة /- ماهي أضرار النوم بعد السحور مباشرة، هي مجموعة من الأضرار التي لا يستهان بها، وتكون ناتجة عن عدم وجود وقت كافي للجسم لهضم الطعام، ويعد النوم بعد وجبة السحور عادة صحية ضارة شائعة في شهر رمضان يجب الحذر منها، وعن أضرارها نتعرف على الآتي.

– النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور يسبب السمنة وزيادة الوزن، وذلك لأن الجسم لم يحصل على الوقت الكافي لهضم الطعام ما يؤدي لتراكم الدهون في الجسم وزيادة الكيلوجرامات.

– سوء الهضم الناتج عن النوم مباشرة بعد السحور له مضاعفات على صحة الجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضم ومشاكل الإخراج.

– من أضرار النوم مباشرة بعد السحور التعرض للإصابة بارتفاع في ضغط الدم، وذلك لأن الجسم يعمل على محاولة هضم الطعام، في وقت تكون كافة أعضاء الجسم في حالة ارتخاء بسبب النوم.

– ارتفاع الكوليسترول من أَضرار النوم بعد تناول وجبة السحور.

– النوم بعد تناول وجبة السحور خطر على صحة القلب والأوعية الدموية.

– النوم بعد السحور يسبب ارتجاع المريء والحرقة في المعدة وانتفاخات واضطرابات في الهضم.

– حذر عدد من المواقع الطبية من النوم مباشرة بعد تناول الطعام لأن ذلك يعرض الإنسان إلى الإصابة بالجلطات أثناء النوم.

– النوم والمعدة ممتلئة بالطعام يسبب اضطرابات في النوم أو يسبب الأرق.

– من أبرز أضرار النوم بعد السحور الشعور بالعطش في اليوم التالي، مما يسبب صعوبة في مواصلة الصوم.
النوم بعد تناول وجبة السحور يرفع من خطر الإصابة بالالتهابات.

– من المؤكد أن النوم بعد تناول الطعام وفي حالة امتلاء المعدة، يسبب الضغط على الجهاز التنفسي، وبالتالي يؤدي لصعوبات التنفس أثناء النوم.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أوبرا تعرض على كريس روك هذا المبلغ للظهور معها

اخر الاخبار

ماهي أضرار النوم بعد السحور مباشرة

اخر الاخبار

طرق تخبرك أنك محظور على واتساب

اخر الاخبار

للرجال.. الثوم يحسن الحياة الزوجية

اخر الاخبار

الأردن السابع عربيا على مؤشر الأمن الغذائي

اخر الاخبار

الكلباني: لهذا السبب لا أصلي التراويح في المسجد

اخر الاخبار

أطعمة يمكن إضافتها لوجبتك الرمضانية تُمِدك بالبروتين

اخر الاخبار

أطعمة يمكن إضافتها لوجبتك الرمضانية تُمِدك بالبروتين

اخر الاخبار

بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره

اخر الاخبار

عالم إسلامي يؤكد زوال إسرائيل عام 2022

اخر الاخبار

الاقتصاد.. امام مرحلة جديدة

اخبار العراق

اقتصادية: العراق يحتاج دعم الاستثمارات الحقيقة 

اخبار العراق

أجواء العراق بدون هدنة..من ( القمصلة ) إلى (قميص نصف الردن )

اخبار العراق

التعليم : الجامعات العراقية تحقق نتائج تنافسية هامة في تصنيف Scimago العالمي

اخبار العراق

مصدر : الحلبوسي سيزور النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

اخبار العراق

البنك المركزي يدعو للاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية

اخبار العراق

النزاهة : ضبط تجاوزا على عقارات للدولة بقيمة 48 مليار دينار في نينوى