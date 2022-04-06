المستقلة /- ماهي أضرار النوم بعد السحور مباشرة، هي مجموعة من الأضرار التي لا يستهان بها، وتكون ناتجة عن عدم وجود وقت كافي للجسم لهضم الطعام، ويعد النوم بعد وجبة السحور عادة صحية ضارة شائعة في شهر رمضان يجب الحذر منها، وعن أضرارها نتعرف على الآتي.

– النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور يسبب السمنة وزيادة الوزن، وذلك لأن الجسم لم يحصل على الوقت الكافي لهضم الطعام ما يؤدي لتراكم الدهون في الجسم وزيادة الكيلوجرامات.

– سوء الهضم الناتج عن النوم مباشرة بعد السحور له مضاعفات على صحة الجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضم ومشاكل الإخراج.

– من أضرار النوم مباشرة بعد السحور التعرض للإصابة بارتفاع في ضغط الدم، وذلك لأن الجسم يعمل على محاولة هضم الطعام، في وقت تكون كافة أعضاء الجسم في حالة ارتخاء بسبب النوم.

– ارتفاع الكوليسترول من أَضرار النوم بعد تناول وجبة السحور.

– النوم بعد تناول وجبة السحور خطر على صحة القلب والأوعية الدموية.

– النوم بعد السحور يسبب ارتجاع المريء والحرقة في المعدة وانتفاخات واضطرابات في الهضم.

– حذر عدد من المواقع الطبية من النوم مباشرة بعد تناول الطعام لأن ذلك يعرض الإنسان إلى الإصابة بالجلطات أثناء النوم.

– النوم والمعدة ممتلئة بالطعام يسبب اضطرابات في النوم أو يسبب الأرق.

– من أبرز أضرار النوم بعد السحور الشعور بالعطش في اليوم التالي، مما يسبب صعوبة في مواصلة الصوم.

النوم بعد تناول وجبة السحور يرفع من خطر الإصابة بالالتهابات.

– من المؤكد أن النوم بعد تناول الطعام وفي حالة امتلاء المعدة، يسبب الضغط على الجهاز التنفسي، وبالتالي يؤدي لصعوبات التنفس أثناء النوم.