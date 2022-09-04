مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال المتصدر

المستقلة/- واصل مانشستر يونايتد انتفاضته في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وأوقف انطلاقة ضيفه أرسنال المثالية في البطولة، بعدما تغلب عليه 3 / 1 اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي تمكن من تعويض بدايته المتعثرة في البطولة هذا الموسم التي شهدت خسارته في أول مباراتين، إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي فاز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة عند 15 نقطة لكنه بقي في صدارة البطولة، التي يحلم بالفوز بها لأول مرة منذ موسم 2003 / 2004.

وافتتح البرازيلي الشاب أنتوني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35، ليتمكن من هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق، الذي انتقل لصفوفه هذا الصيف، قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وتعادل بوكايو ساكا لمصلحة أرسنال في الدقيقة 60، غير أن ماركوس راشفورد رد بهدفين لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقتين 66 و75، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بعدما صنع أيضا الهدف الأول لفريقه الذي أحرزه أنتوني.

وللمباراة الرابعة على التوالي، جلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية المباراة، قبل أن يدفع به الهولندي إيريك تين هاج، مدرب الفريق، في الدقيقة 58 بدلا من أنتوني.

وبات هذا هو الانتصار الثاني لمانشستر يونايتد على أرسنال في آخر 3 مواجهات أقيمت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنكليزي، علما بأنه الفوز الثاني على التوالي على الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، في ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف المواجهة.

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