مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر

المستقلة /- أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: “يعلن النادي أن أولي جونار سولسكاير ترك منصبه كمدير فني للفريق الأول”.

وأضاف: “سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب”.

وتابع: “رغم أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة للآمال، لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به سولسكاير خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل”.

وواصل: “يغادر سولسكاير مع خالص شكرنا لجهوده الدؤوبة كمدرب، وأطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل، سيظل مكانه في تاريخ النادي آمنًا بشكل دائم.. ليس فقط بسبب ما قدمه كلاعب، لكن كرجل عظيم ومدرب قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة، لذا سيتم الترحيب به إلى الأبد في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد”.

واختتم: “سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية تدريب الفريق في المباريات المقبلة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم”.

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