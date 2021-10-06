مانشستر يونايتد يعرض أكثر من 9 مليون سهم للبيع

المستقلة/- عرضت عائلة جليزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 9.5 مليون سهم للبيع في بورصة نيو يورك.

وفقا للبيان فإن الـ 9.5 مليون سهم والمقدرة بنحو 137 مليون جنيه إسترليني لن يتلقى النادي منها أي عائدات.

وكان أفرام جليزر أحد ملاك النادي قد باع أسهم تقدر بـ 70 مليون جنيه إسترليني في شهر آذار/مارس الماضي.

وعلى الرغم من عرض عدد كبير من أسهم النادي للبيع إلا أن عائلة جليزر الأمريكية وفقا لشبكة “بي بي سي” مازالت تتحكم في 69% من أسهم النادي ولا يزالون ملتزمين بإدارة النادي

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد خرجت في احتجاجات ضد عائلة جليزر في شهر نيسان/إبريل الماضي مطالبة برحيلهم عن النادي وذلك عقب توقيعهم على اتفاقية دوري السوبر الأوروبي وما قبلها من سوء إدارة النادي من وجهة نظر الجماهير.

وتسيطر عائلة جليزر الأمريكية على مانشستر يونايتد منذ 2005، ويتشارك جويل وأفرام جليزر رئاسة النادي في الوقت الحالي.

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