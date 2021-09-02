مانشستر يونايتد يستعين بأم كلثوم للترحيب بعودة رونالدو

المستقلة /- استعان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقطع من أغنية للمطربة المصرية الراحلة “أم كلثوم”، للترحيب بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاماً)، إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاماً.

حيث نشر حساب النادي بالعربي عبر “تويتر” يوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021 مقطعاً من أغنية “أنساك” لأم كلثوم تقول فيه: “كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله”، في إشارة إلى تألق رونالدو بداية مشواره الاحترافي مع “الشياطين الحمر”.

في حين حقق رونالدو، تحت قيادة الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون، مدرب اليونايتد السابق، إنجازات محلية وقارية، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب جاره تشيلسي موسم 2007-2008، كما نال أول كرة ذهبية من كراته الخمس.

من ناحية أخرى لقيت طريقة ترحيب اليونايتد بلاعبه تفاعلات عديدة، حيث رد أنصار ريال مدريد بمقطع آخر من أغنية “غلبني الشوق وغلبني”، في حين شارك آخرون من مشجعي يوفنتوس، فريق رونالدو السابق، مقطعاً من أغنية “فات الميعاد” لـ”كوكب الشرق” (أم كلثوم).

 

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