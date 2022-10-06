مانشستر يونايتد يحل ضيفا على نظيره أمونيا القبرصي في الدوري الأوروبي

المستقلة /- يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفا على نظيره أمونيا القبرصي، على ملعب “خيمناستيك بنيقوسيا”، في مساء اليوم ، في الجولة الثالثة من دور مجموعات من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل مانشستر يونايتد، المباراة، وهو يحتل وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق أمونيا المركز الرابع بدون نقاط.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد، في مصالحة جماهيره بالفوز على أمونيا، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها في الدوري الإنجليزي على يد مانشستر سيتي بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة في الديربي.

وخسر اليونايتد المباراة الأولى من ريال سوسييداد بهدفٍ دون رد، وعاد سريعًا وفاز على نادي شيريف بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، أما نادي أومونيا فقد خسر مباراتيه السابقتين، ويقبع بقاع المجموعة دون أي نقطة.

ومن المتوقع ان يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – ليساندرو مارتينيز – فيكتور لينديلوف – ديوجو دالوت

الوسط: كريستيان إيريكسين – كاسيميرو- برونو فيرنانديز

الهجوم: أنتوني إيلانجا – أنتوني- أنتوني مارسيال