مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي

المستقلة /- يستقبل نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون فى الساعه الرابعة عصرا اليوم على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تن هاج، ويأمل الفريق والمدرب فى التحسن بالنتائج خلال الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنهي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي فى المركز السادس برصيد 58 نقطة، وفشل فى التأهل لدوري أبطال أوروبا، والتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مران مانشستر يونايتد الإنجليزي ظهر الخميس الماضى، استعدادًا لمواجهة برايتون اليوم فى الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج، على ملعب “أولد ترافورد”.

خاض مان يونايتد أول مران له في مركز تدريبات “كارينجتون”، تأهبًا لمواجهة برايتون ألبيون في الجولة الإفتتاحية بالدوري الإنجليزي.

وشارك فى مران اليونايتد عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن وفاران وبرونو فيرنانديز وفيكتور ليندلوف.