مانشستر يونايتد يبحث عن العودة للانتصارات فى الدوري أمام فولهام

المستقلة/- يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على فولهام فى مساء اليوم، الأحد، بملعب “كرافين كوتاج”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

فولهام ضد مان يونايتد :

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفى رصيده 23 نقطة، فيما يأتي فولهام فى المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث فريق مانشستر يونايتد عن العودة للانتصارات أمام فولهام، بعد الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة 1-3 فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب “فيلا بارك”.

وشدد الهولندي إيريك تين هاج مدرب مان يونايتد على لاعبيه بأن مصلحة الشياطين الحمر أولا ولن يأخذ كأس العالم بعين الاعتبار، وكانت هذه رسالة موجهة لرونالدو بشكل خاص، فيما يخص الجاهزية البدنية لخوض مباراة اليوم أمام فولهام.

وفي هذا الصدد، قال تين هاج، “الجميع يدرك أهمية مباراة فولهام، ولن آخذ كأس العالم بعين الاعتبار (لعدم اللعب على أعلى مستوى).. سنلعب بأفضل فريق ممكن، فالأهم بالنسبة لنا هو مصلحة مانشستر يونايتد.. مانشستر يونايتد فقط”.

مباراة فولهام ضد مان يونايتد :

وكان مانشستر يونايتد، قد ثأر من هزيمته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بالفوز عليه 4-2 بالدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب “أولد ترافورد”، ليتأهل إلي دور الـ 16 ويقع أمام فريق بيرنلي ومواجهته يوم 20 ديسمبر المقبل، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة ثمن النهائي بكأس كاراباو.

وتغيب رونالدو عن مباراة أستون فيلا بسبب المرض، لكن سيكون جاهزًا للمشاركة مع مان يونايتد ضد فولهام في مباراة اليوم، قبل توجه اللاعبين الدوليين إلى معسكرات منتخبات بلادهم للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.