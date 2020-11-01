مانشستر يونايتد ضد أرسنال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، متقدما بفارق نقطتين على يونايتد، الذي لعب 5 مباريات ويحتل المركز الـ15.

موعد المباراة والقنوات

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات BeIn HD 1 – BeIn HD 2 – BeIn 4k.

تشكيل يونايتد المتوقع

حارس المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – ماجواير – شو

خط الوسط: فريد – مكتوميناي – بوجبا

خط الهجوم: جرينوود – فرنانديز – راشفورد

تشكيل أرسنال المتوقع

حارس المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين – مصطافي – ماجالايس – تيرني

خط الوسط: سيبايوس – تشاكا – بارتي

خط الهجوم: ويليان – لاكازيت – أوباميانج