مانشستر سيتي يواصل عروضه القوية ويفوز برباعية على بورنموث

المستقلة/- واصل نادي مانشستر سيتي عروضه القوية ليحقق انتصاراً كبيرا على ضيفه بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الاتحاد”، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واعتمد المدرب بيب جوارديولا د على الثلاثي إلكاي جوندوجان ورودري ودي بروين في خط الوسط، مستبعداً النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا للمباراة الثانية على التوالي، ليزيد الغموض حول مستقبله.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بقوة كبيرة، وكاد خلال الربع ساعة الأولى أن يفتتح التسجيل في عدة مناسبات، لكن التوفيق غاب عن إيرلينج هالاند ورفاقه.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عند الدقيقة 19 عن طريق النجم الألماني إلكاي جوندوجان، والذي استغل التمريرة المميزة التي قدمها له زميله الجديد هالاند.

وعزز السيتزنز تقدم فريقه عند الدقيقة 31 بهدف رائع حمل توقيع الدولي البلجيكي كيفين دي بروين. ثم عاد نفس اللاعب وصنع الهدف الثالث لزميله فيل فودين بعد دقيقتين فقط.

وانخفض رتم مانشستر سيتي في الشوط الثاني، لكن هذا لم يمنعه من إضافة الهدف الرابعة عند الدقيقة 79 عن طريق المدافع جيفرسون ليما بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة السادسة، وصعد إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت. في حين تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط فقط، بعد فوزه بالجولة الأولى على أستون فيلا.

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