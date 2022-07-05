مانشستر سيتي يضم نجم المنتخب الإنكليزي كالفين فيليبس

عقد يمتد لستة أعوام

مانشستر سيتي يضم نالإنكليزي كالفين فيليبس

المستقلة/- اعلن نادي مانشستر سيتي عن التوقيع مع اللاعب كالفين فيليبس في عقد مدته ستة أعوام. وينضم اللاعب البالغ من العمر 26 سنة قادماً من ليدز يونايتد، حيث خاض 235 مباراة على مدار ثمانية مواسم، سجل خلالها 14 هدفاً.

وإلى جانب الإعجاب الهائل الذي حظي به اللاعب الإنكليزي في مباريات الدوري، فقد تلقى أيضاً الكثير من الثناء لمساهماته الفردية والجماعية الرائعة أثناء مشاركته ضمن منتخب إنكلترا.

وكان اللاعب فيليبس عنصراً رئيسياً في الفريق الذي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا خلال الصيف الماضي، وساهم بدور بالغ الأهمية في وصول المنتخب الإنكليزي إلى نهائيات كأس العالم هذا العام.

وقال فيليبس: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي مانشستر سيتي، الذي يثبت من جديد أنه أفضل فريق في بطولة الدوري، ويضم تشكيلة رائعة من اللاعبين تحت إدارة المدرب بيب جوارديولا الذي يعتبر بلا شك الأفضل في العالم”.

وأضاف: “إنه بالتأكيد أمر رائع أن أحظى بفرصة للعب تحت إشراف جوارديولا، وأن أتعلم منه ومن طاقمه التدريبي، وأن أكون أيضاً جزءاً من هذا الفريق الرائع، لذلك فأنا متشوق للغاية لهذ الأمر”.

وتابع: “إن السيتي نادٍ ذو مستوى عالمي ويتمتع بفريق من الموظفين ذوي الخبرة الهائلة والمرافق عالمية المستوى، ولا شك أن انضمامي إلى النادي هو عبارة عن حلم يتحول إلى حقيقة. أنا متشوق الآن لبدء العمل وبذل الجهد لمساعدة الفريق على المضي قدماً وتحقيق المزيد من النجاح”.

بدوره قال تشيكي بيغريستين: “نحن سعداء للغاية للترحيب بكالفين في مانشستر سيتي. نحن معجبون بأداء اللاعب منذ فترة طويلة، وقد تمكن من إثبات قدراته وجودته العالية على المستويين المحلي والدولي خلال المواسم القليلة الماضية”.

وأضاف “بفضل قراءته للمباريات، إلى جانب مهاراته في التمرير، والطاقة التي يتمتع بها، وحماسه الهائل، فإنه بلا شك يعتبر من اللاعبين أصحاب الموهبة العالية، وهو لاعب يتمتع بإرادة هائلة للفوز. ونحن على ثقة من أنه سيشكل إضافة رائعة إلى فريقنا، وسيكون له دور في الأداء المميز الذي يقدمه الفريق”.

واختتم بقوله: “الجميع يتطلع هنا إلى مشاهدة فيليبس وهو يلعب ويتطور بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة”.

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