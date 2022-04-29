مانشستر سيتي يحتفي بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر

المستقلة/- شهد شهر رمضان المبارك تفاعلًا واسعًا لنادي مانشستر سيتي مع جمهوره ومشجعيه في كافة أنحاء المنطقة، حيث أمتع النادي العريق متابعيه بتقديم محتوى خاص احتفاءً بالشهر الفضيل.

وتضمن ذلك إطلاق فيديو بمشاركة لاعبيه برناردو سيلفا وزاك ستيفن، تذوق خلاله اللاعبان خمسة أطباق إفطار تقليدية من خمسة بلدان، لمشاهدة الفيديو

كما شهدت الفوازير الرمضانية التي أطلقها النادي على موقعه الرسمي تفاعلًا واسعًا من الجمهور في مختلف أنحاء العالم، واختبرت الفوازير معرفة الجمهور بناديهم المفضل. وبالإضافة إلى ذلك شارك جمهور النادي في مبادرة تبادل الصور عبر الانترنت والتي استعرضت أساليب احتفاء النادي والمشجعين بشهر الصيام في هذا العام. وتتواصل فعاليات هذه المبادر لغاية نهاية شهر رمضان المبارك، ويمكن للمشجعيم الراغبين بالمشاركة في هذه الحملة تحميل صورهم عبر الرابط لتعرض على الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يستعد السيتي لإطلاق مسابقة حصرية يفوز الرابح بها برحلة من العمر إلى مدينة مانشستر. وتقدم هذا المسابقة لأحد مشجعي السيتي رحلة مدفوعة التكاليف، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وتذاكر لمتابعة مباراة لمانشستر سيتي في استاد الاتحاد في مدينة مانشستر. ويعلن النادي في وقت لاحق عن تفاصل المسابقة ويدعو جمهوره إلى متباعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي للاطلاع على تفاصيل المسابقة فور الإعلان عنها.

ولا تقتصر الأنشطة التفاعلية على ذلك، فقد أطلق النادي مسابقة تتيح للمشاركين فيها الفوز بقميص رسمي للنادي مزين باسم أحد لاعبيه الكبار باللغة العربية ومزدران بتوقيع تذكاري من الاعب، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة، الوجه إلى موقع النادي الرسمي.