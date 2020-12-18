ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا

المستقلة /- نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” يوم الخميس بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الفرنسي: “تزامنا مع الجائحة، تتزايد الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية”، مضيفا أن “فرنسا ستكون على موعد مع التضامن الدولي، وسيتم الإبقاء على الالتزام بزيادة مساعدات التنمية إلى 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية فترة الخمس سنوات”.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من يوم الخميس.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.