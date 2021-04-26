ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

المستقلة /- استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنداء المغنية العالمية الشابة سيلينا غوميز، التي طالبت عبر “تويتر” زعماء العالم بإمداد البلدان الفقيرة بالأموال أو بجرعات من لقاحات كورونا.

وكتب ماكرون ردا على تغريدة غوميز “شكرا على حمل هذه الرسالة الحاسمة إلى جميع القادة. فرنسا بدأت بالفعل في إرسال جرعاتها الأولى من اللقاح إلى إفريقيا من خلال آلية كوفاكس، وهذه مجرد بداية. دعونا الآن نقف مع أولئك الذين لديهم أقل”.

وكانت غوميز وجهت الدعوة لرئيس فرنسا وزعماء مجموعة السبع، من ضمن الترويج لحفل موسيقي في 8 مايو المقبل، تحت عنوان “فاكس لايف”، بمشاركة المغنية العالمية جينيفير لوبيز، وفرقة الروك “فو فايترز”، بهدف جمع المال لتمويل اللقاحات في العالم.

وقالت غوميز في الترويج “يحتاج كل شخص إلى الحصول على اللقاح، سواء في بلدنا أو في بقية العالم”، داعية إلى “التبرع بالمال أو بالجرعات” للسماح بإعادة توزيع اللقاحات بشكل أفضل في العالم.

كما نشر ماكرون مقطع فيديو عبر “توتير” أمس الأحد، أعلن فيه عن توجه أول دفعة تبرعات بجرعات اللقاح إلى غرب إفريقيا، وقال: “لقد أرسلت فرنسا للتو الجرعات الأولى وفقا لآليات التخصيص العادل لكوفاكس.. جرعات AstraZeneca هذه تطير، وأنا أتحدث إليكم، إلى غرب إفريقيا”، وأضاف ماكرون “حان وقت المشاركة.. صحتنا معرضة للخطر أيضا في أفقر البلدان”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس الوزراء المصرى يتلقى لقاح كورونا .. صور

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

اخر الاخبار

القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة

اخبار العراق

الرافدين : توطين رواتب منتسبي عدد من الدوائر الامنية في المحافظات

اخبار العراق

انخفاض محدود بسعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاثنين

اخبار العراق

الرشيد يعلن منحه سلف منتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين إلكترونياً

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي المحافظة

اخر الاخبار

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

اخبار العراق

متنبىء جوي : تاثر البلاد بحالة عدم الاستقرار مع تساقط امطار عشوائية

اخر الاخبار

جوجل تطور ميزة جديدة لمتصفح كروم لنظام أندرويد

اخر الاخبار

وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد في زيارة رسمية

اخبار العراق

الصحة : عدد متلقي لقاح كورونا وصل إلى أكثر من 298 ألف مواطن

اخر الاخبار

أحمد الشقيري يشعل مواقع التواصل..والسبب؟

اخبار العراق

تربية بغداد تعلن عن تشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين المجانيين

اخبار العراق

البنك المركزي يطلق مبادرة لتعويض ذوي ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب