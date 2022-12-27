ماسك يشيد بتنبؤات مدفيديف لعام 2023 واصفا إياها بـ “الملحمية”

المستقلة /- أشاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتنبؤات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف لعام 2023، واصفا إياها بـ “الملحمية”.

وكتب ماسك على “تويتر” مشيرا إلى حساب مدفيديف: “موضوع ملحمي”.

في وقت سابق، قدم مدفيديف “توقعات مستقبلية” لعام 2023، والتي بموجبها سيرتفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، والغاز سيصل إلى 5000 دولار لكل ألف متر مكعب، وسينهار الاتحاد الأوروبي، وستبدأ حرب أهلية في الولايات المتحدة.

وأن ماسك سيفوز في الانتخابات الأمريكية بعد حدوث حرب أهلية في الولايات المتحدة.

وفي منشور آخر، رد ماسك على رسائل مدفيديف برمز تعبيري مفتوح الفم تعبيرا عن الصدمة “الدهشة”.

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