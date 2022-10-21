ماسك يتوقع استمرار ركود الاقتصاد العالمي حتى 2024

المستقلة/- قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الجمعة، إنه يعتقد أن الركود سيستمر حتى ربيع 2024 بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا.

وأضاف ماسك في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في رد على سؤال لأحد المستخدمين عن مدة استمرار الركود، وذكر:”مجرد تخمين، ولكن ربما حتى ربيع عام 2024”.

وتراجعت أسهم شركة تسلا، الخميس، بعد يوم من تصريح ماسك أنه “من الصعب قليلا” على الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حشد الطلب في مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، قال ماسك إنه يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة “ركودًا معتدلًا” بشكل نسبي، قد يستمر لنحو 18 شهرًا.

وأضاف الملياردير الأميركي عند حضوره اجتماع مساهمي “تسلا” السنوي أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.

واستند ماسك في تحليله الاقتصادي على أسعار السلع الأساسية التي تشتريها شركة “تسلا” وتستخدمها لصناعة السيارات الكهربائية، بحسب قوله، إذ أكد أنه يعمل على شراء السلع قبل أشهر من بدء استخدامها، ما يعطيه رؤية عن تكلفة هذه المواد في المستقبل.

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