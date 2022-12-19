ماسك : كل تغيرات في سياسة تويتر سيتم تنظيم استطلاع حولها

ماسك : كل تغيرات في سياسة تويتر سيتم تنظيم استطلاع حولها

المستقلة/- طرحت تويتر استطلاعا للرأي بين المستخدمين، حول هل يجب على هذه المنصة أن تمنع الترويج للشبكات الاجتماعية الأخرى على موقعها.

وتم سؤال المستخدمين، عما إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد “سياسة تحظر إنشاء أو استخدام حسابات موجودة لغرض أساسي هو الإعلان عن منصات وسائط اجتماعية أخرى”.

يستمر الاستطلاع أكثر من ساعة بقليل، والآن تعارض الغالبية العظمى من المستخدمين مثل هذا الإجراء (80.2٪).

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر أنه سيحظر “الترويج المجاني” على منصته لبعض الشبكات الاجتماعية البديلة.

بعد ذلك، قال إيلون ماسك صاحب شركة تويتر، إنه من الآن فصاعدا، ستترافق كل التغيرات الجدية والكبيرة في سياسة هذه الشبكة الاجتماعية، بتنظيم استطلاعات للرأي حول ذلك.