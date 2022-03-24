المستقلة /- ماسك الطماطم والنعناع من الماسكات الطبيعية المذهلة والفعالة في تقليل التورم الذي يظهر تحت العينين، إذ يحوي ماسك الطماطم والنعناع على مكونات مفيدة تساهم في التخلص من تراكم الماء أسفل العين والذي يظهر في شكل انتفاخات. كما أنه غني بالفيتامينات ” A، B، C” ومضادات الأكسدة الفعالة للتخلص من الهالات السوداء في أسرع وقت ومن دون اللجوء إلى التقنيات الحديثة والباهظة الثمن المتخصصة في ذلك.

من هذا المنطلق، سنتعرف على ماسك الطماطم والنعناع للتخلص من الهالات السوداء.

ماسك الطماطم والنعناع للقضاء على الهالات السوداء

فوائد الطماطم لعلاج الهالات السوداء وانتفاخات العينين

مميزات النعناع الأخضر للتخلص من الهالات السوداء

طريقة استخدام ماسك الطماطم والنعناع للقضاء على الهالات السوداء

فوائد الطماطم لعلاج الهالات السوداء وانتفاخات العينين

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة رولا، أنه يمكن استخدام عصير الطماطم الطازج وليس معجونه المطبوخ، مع العديد من المكونات الآمنة، خصوصا “جل الصبار، أوراق النعناع الطازج، البطاطس، الحليب”، فجميعهم من المواد الطبيعية المتجانسة مع مركبات الطماطم للتخلص من الهالات السوداء وتقليل انتفاخات العينين بأقل التكاليف بعيدا عن المنتجات الكيميائية أوالتقنيات الحديثة الباهظة الثمن.

مميزات النعناع الأخضر للتخلص من الهالات السوداء

أشارت خبيرة العناية بالبشرة رولا، إلى أن أوراق النعناع الطازجة على وجه الخصوص لها قدرة رائعة على التخلص من الهالات السوداء والتورم أسفل العينين، إذ تحوي المنثول الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية ومرونة الجلد أسفل العينين.

طريقة استخدام ماسك الطماطم والنعناع للقضاء على الهالات السوداء

نصحت خبيرة العناية بالبشرة رولا، بضرورة لتعرف على أسباب انتفاخات العينين وانتشار الهالات السوداء قبل اللجوء إلى الماسكات الطبيعية بصفة عامة، فعلى الرغم من أنها مفيدة لعلاجهما بالشكل الطبيعي، إلا أن بعضها قد لا يتجانس مع الجلد المحيط بالعينين.

أما بالنسبة عن ماسك الطماطم والنعناع الطازج فهو من الماسكات الطبيعية الآمنة، لكن يراعى استشارة الخبراء المختصين قبل استخدامه بالطريقة التالية:

نظفي بشرتك بالغسول المناسب قبل تطبيق ماسك الطماطم والنعناع.

امسحي الجلد المحيط بالعينين من الأعلى والأسفل بقطعة مبللة بماء الورد المخفف قبل تطبيق الماسك.

اخلطي عصير الطماطم مع أوراق النعناع الطازجة في الخلاط الكهربائي حتى التجانس.

اغمسي القطعة القطنية الطبية بعد تقسيمها لجزئين في الوعاء الذي يحوي مكونات ماسك الطماطم والنعناع لتطبيقها بلطف أسفل الجلد المحيط بالعينين.

اتركي القطع القطنية لمدة 10 دقائق فقط.

كرري ماسك الطماطم والنعناع يوميا قبل الخلود إلى النوم للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العينين بالشكل الطبيعي وفي أسرع وقت.