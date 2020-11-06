ماسكات منزلية طبيعية بديلة عن البوتوكس

المستقلة /- مع التقدم في السن، تغزو التجاعيد والخطوط الدقيقة وجه المرأة، وأحياناً تبدأ بالظهور في سن باكرة نتيجة عدم إيلاء البشرة العناية الكافية والتعرض الكثيف لأشعة الشمس، وإصابة الجلد بالجفاف.

لكن في كل الأحوال، أنت لست في حاجة الى إنفاق الأموال على منتجات باهظة الثمن لإعادة الشباب والحيوية الى بشرتك، لأن البديل عنها سيكون ماسك للوجه بمفعول (البوتوكس)، تحضرينه بنفسك في المنزل من مكونات طبيعية متوافرة لديك.

ماسك البيض بوتوكس طبيعي:

يمتلك البيض قدرة كبيرة على تغذية البشرة وإعادة الشباب إليها. إذ إن محتوى الماء والدهون في صفار البيض يرطب البشرة. أما بياض البيض الغني بالبروتين فيساعد في شد الجلد والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ومنح البشرة توهجاً طبيعياً. اخفقي بيضة واحدة في شكل جيد، وطبقيها على بشرة وجهك، واتركيها الى أن تجف. بعدها، اغسلي وجه بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر

ماسك العسل والأفوكادو:

لا تنتج التجاعيد من التقدم في السن وحسب، بل أيضاً من إصابة البشرة بالجفاف. بالتالي، فإن ماسك العسل والأفوكادو سيكون الخيار المثالي لترطيب البشرة ومكافحة ظهور التجاعيد في الوقت نفسه. فالأفوكادو غني بالدهون والفيتامينات التي تنشط البشرة وتمنحها الرطوبة اللازمة.