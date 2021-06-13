مازن الفيلي : اتفاقية الازدواج الضريبي تصب في مصلحة الكويت فقط

المستقلة /- سرى جياد/ أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي أن اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت لا تصب في مصلحة البلد بل فقط مع الدولة الأخرى.

وقال الفيلي للمستقلة”عادة تكون الاتفاقيات مابين الدول بها فائدة للطرفين لكننا نرى أن هذه الاتفاقية بها فائدة فقط لدولة الكويت والشركات العاملة بها.

وأكد أنه ضرر جسيم وكبير على الإيرادات التي تدخل الى العراق وخزينة الدولة،ذاكرا أنه تم وضع هذه القضية على جدول أعمال المجلس وتم تقديم ملاحظات واعتراضات تم توزيعها وتوضيح خطورة مثل هكذا قضية.

وبين أنه لم يتم التصويت عليها وتم رفعها من جدول الأعمال،معربا عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية تراعي مصلحة المواطن في المستقبل ،وليس على أساس بناء مصلحة متبادلة.

واضاف أن مصلحة البلد اولا واخيرا ولايجب أن تكون الدولة الأخرى المستفيد الوحيد ونحن بواقع اقتصادي نكون أحوج إلى تعظيم إيرادات الدولة الغير نفطية .

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