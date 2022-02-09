مارك يهدد بإغلاق منصاته بأوروبا.. ما القصة؟

المستقلة /- أفادت صحيفة، أن مارك زوكربيرج وجه تهديدًا بإغلاق كافة منصات “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا، مرجعًا ذلك إلى اللوائح الأوروبية التي تعمل على إعاقة جمع بيانات التطبيقات.

وانحسر عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا، على قاعد الاتحاد الأوروبي الذي ستمنعه من هضم بيانات الأوروبيين على الخوادم الأمريكية، لذلك هددت “زوكربيرج” بإغلاق الخدمات الأساسية في أوروبا، بسبب عدم القدرة على نقل البيانات وتخزينها.

ووفقا للصحيفة، فقد أكدت شركة “ميتا” المعروفة سابقًا باسم “فيسبوك”، أنه إذا لم يتم تخفيف القواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات، فلن تكون الشركة قادرة على تقديم أهم منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي.

 

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