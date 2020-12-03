المستقلة /- قال الدكتور ماركو زكي أول مصري يفوز بجائزة نيوتن البريطانية، إن الجائزة تُقدم لدعم الأبحاث والابتكارات العلمية في المجالات المختلفة، إذ جرى تخصيصها بداية من عام 2016.

وأضاف ماركو زكى، خلال حواره الخاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه تقدم على الجائزة عدد كبير من الباحثين المصريين، وأحمد الله على أن وفقني كأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة في جامعة المنيا بالحصول عليها.

وأشار إلى أنه كان يعمل على مشروع بحثي يركز على إيجاد حلول جديدة لعلاج سرطان الكبد، وكنا نعمل في أكثر من محور.

وتابع أن “المحور الرئيسى كان كيفية الحصول على بروتينات جديدة، وتكوين علاج لها ومن ثم يكون في إمكاننا تحسين حياة مرضى سرطان الكبد، لأنه يهدد أسر مصرية كثيرة، إذ أن لدينا نحو 23% من المصابين بالسرطان هم مصابين بسرطان الكبد، أي ما يقدر بنحو ربع الحالات تقريبًا”.

وأكد من جانبه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماركو طالب لبعثة مشتركة ما بين الإدارة العامة للبعثات في مصر وبرنامج “نيتون-مشرفة” مع المجلس الثقافي البريطاني، وسافر إلى نيوكاسل للحصول على درجة الدكتوراة في عام 2015، وعمل في أبحاث هامة جدا لها علاقة بأورام الكبد، وتوصل إلى نتيجة مهمة جدا في البحث قد تؤدي إلى اكتشاف طرق جديدة للعلاج المناعي لأمراض الكبد.