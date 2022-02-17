ماذا يعني خاتم الزواج لكل برج من الأبراج ؟

المستقلة /- خاتم الزواج يحمل معانٍ عديدة لعدد كبير من الأشخاص، لكنه في المقابل لا يعني شيئاً لفئة أخرى. البعض يحرص على إرتداء خاتم الزواج وذلك لانه إعلان صريح بأنه مرتبط بعلاقة مقدسة كما أنه وسيلة لإظهار الحب لمن إرتبط بها. في المقابل هناك فئة قد تشتري خاتم الزواج قبل دخولها القفص الذهبي ولكنها لا تضعه على الإطلاق وذلك لانه إما لا يعني لها شيئاً أو لانه يمثل شيئاً لا يحبذونه.

هذا الذي يعنيه هذا الخاتم لكل برج من الابراج

الحمل -21 مارس/آذار – 19 أبريل /نيسان

برج الحمل المرتبط يحب الإستقلالية وعليه هو في علاقة الزواج لا يريد أن يفقد هويته كما لا يريد أن تفقد الشريكة هويتها. خاتم الزواج يمثل للحمل الثقة ولكن في حال كانت العلاقة الزوجية خالية من الإحترام وكل من الشريكين ما ينفك يتجاوز الحدود فحينها خاتم الزواج سيمثل «لعنة» للحمل.

الثور 20 أبريل/ نيسان – 20 مايو/ أيار

الثور يحب رحلة الرومانسية وما يرتبط بها وخاتم الزواج بالنسبة للبرج هذا يعني حياة طويلة سيشاركها مع الشريك. وخلافاً للحمل، نظرة الثور لخاتم الزواج لا تتبدل، فحتى لو كان الزواج يمر بفترة صعبة النظرة نفسها ستبقى هي المهيمنة. فالحياة الزوجية بما تتضمنه من مطبات هي التي تصنع الذكريات التي سيقدرها الثور الى الأبد.

الجوزاء 21 مايو / أيار – 21 يونيو/ حزيران

الجوزاء من الأبراج التي تكره أن تكون بمفردها أو عزباء وعليه خاتم الزواج هو إعلان صريح وعلني للجميع بأنه ليس وحيداً وبأنه وجد توأم روحه. ورغم أن نظرة الجوزاء للزواج ليست رومانسية بشكل كبير إذ انه يعتبره الوسيلة الوحيدة لضمان عدم بقائه بمفرده إلا أننا سنجده يرتدي خاتم الزواج بشكل دائم.

السرطان 22 يونيو/ حزيران – 22 يوليو/ تموز

السرطان يحب مساعدة أفراد العائلة والتواصل معهم وعليه فإن الخاتم هو أمر هام للغاية وذلك لأنه يمثل الروابط التي تجمع بين القلوب وتجعلها قلباً واحداً. فكما هو معروف العائلة هي الأهم في حياة السرطان وعليه حين يربط خاتم الزفاف بها فهذا يعني أنه يعني له الكثير وهو سيرتديه بشكل دائم.

الأسد 23 يوليو/ تموز – 22 أغسطس/ آب

الأسد يعتبر خاتم الزفاف فرصة للإستعراض وذلك في حال كان يملك ما يخوله لان يكون خاتماً للإستعراض. ولكن في حال كان هناك خاتم «إستعراضي» بشكل أكبر فحينها الأسد لا يكترث لخاتم الزفاف على الإطلاق وسيتخلى عنه بلمح البصر. ولكن وبشكل عام وبعيداً عن مناسبات الإستعراض فإن الاسد لن يرتدي خاتم الزفاف في المنزل ولكنه بالتأكيد سيرتديه خارجه وذلك لانه فرصة له للإظهار للآخرين بأنه مرتبط.. أي بشكل أو بآخر هو يستخدم خاتم الزفاف للإستعراض وهذه المرة لإستعراض واقع أنه مرتبط.

العذراء 23 أغسطس/ آب – 22 سبتمبر/أيلول

العذراء برج مخلص وهو يضع أهمية كبرى على الإخلاص. خاتم الزواج يمثل الإخلاص بالنسبة للعذراء وبما أن الحياة الزوجية بالنسبة للبرج هذا هي مساحة من أجل خلق المزيد من الإخلاص في العلاقة فإن قيمة خاتم الزواج ورمزيته تتضاعف مع مرور الزمن.

الميزان 23 سبتمبر/أيلول – 22 أكتوبر/ تشرين الأول

الميزان من الأبراج التي تتجنب النزاع وتسعى لخلق التناغم في عالمها الخاص ولهذا السبب قد نجد بأن البرج هذا يقرر عدم إرتداء خاتم الزفاف. بالنسبة للميزان هناك الخوف الدائم من فقدان خاتم الزفاف، أو الخوف مما قد يظنه الاخرين به حين يرون خاتم الزواج بيده ولهذا الأسباب ولأنه يكترث أكثر مما يجب برأي الآخرين به، هو يقرر بأنه لن يقوم بإرتدائه على الإطلاق.

العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول – 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

العقرب يحب أن يملك أصدقاء طويلي الأمد ولهذا السبب الزواج بالنسبة اليه هو جعل واحدة من تلك الصداقات تتحول إلى ما هو أكبر وأكثر جدية. ولكن نظرة العقرب الى خاتم الزواج أمر مختلف كلياً فهو بالنسبة إليه يحسم قراره حوله كل يوم بيومه، وذلك لأن الزواج بحد ذاته بالنسبة إليه هو إمتداد لعلاقة تعني شيئاً وبالتالي في حال كان هناك ما يكدر صفو هذه العلاقة أو تلك فهو حينها سيقرر بأنه لا يريد أن يرتدي خاتم الزفاف ولكن في حال كان يمر بمرحلة جيدة في زواجه فهو سيرتديه كل يوم.

القوس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/‪كانون الاول

القوس من الأبراج التي عادة لا تشتري خاتم زواج باهظ الثمن بل تكتفي بما هو عادي جداً وحتى أقل من عادي وعادة يبحث عن كل ما غير تقليدي كي يمثل الرابط الذي يجمعه بشريكة حياته. القوس وحين يفكر بخاتم الزواج يفكر به من ناحية التكلفة المادية، وكلما كان ثمنه أقل كلما كان ذلك أفضل. أما مرحلة ما بعد الزواج فالقوس قد يرتدي الخاتم وقد لا يرتديه لأنه بالنسبة إليه لا يمثل شيئاً، فما يربطه بالشريكة هو الحب والتفاهم وخاتم الزواج لا يمثل بالضرورة هذه الأمور.

الجدي 22ديسمبر/ كانون الأول – 19 يناير/ كانون الثاني

الجدي يقدر الحياة العائلة حاله حال السرطان وبما أنه برج تقليدي فإرتداء خاتم الزواج وبشكل دائم أمر ضروري. خاتم الزواج يمثل الكثير بالنسبة للجدي وذلك لأنه الرابط الذي يجمعه بالشريكة كما أنه جزء من العادات والتقاليد التي لا يريد الجدي أن يتجاوزها وعليه هو يصر على إرتداء الخاتم هو والشريك بشكل دائم.

الدلو 20 يناير/ كانون الثاني – 18 فبراير / شباط

الدلو لا يحب خواتم الزواج وبالنسبة اليه هي لا تمثل شيئاً وإنما مجرد تكلفة إضافية لا أهمية لها على الإطلاق. ولكن حين يتعلق الأمر بالشريك فالدلو لا يفرض رأيه عليه إذ يترك له خيار إرتداء الخاتم من عدمه. ولكن وفي حال لسبب من الأسباب قرر الدلو إرتداء خاتم الزواج فهو بالتأكيد لن يكون خاتماً تقليدياً ولن يكون مكلفاً.

الحوت 19 فبراير/شباط – 20 مارس/آذار

الحوت من الأبراج التي تحب ان تكون بمفردها وعليه الزواج للوهلة الأولى بالنسبة إليها قد لا يكون الخيار الصائب. الحوت يريد شريك روح وعليه إرتداء الخاتم ليس الخيار الذي يسعون خلفه لان ما يريده الحوت من الزواج هو الروابط التي تأتي مع العلاقة.

الحوت يحب التواجد في علاقة حب ورومانسية ولكنه في الوقت عينه يحتاج لمساحته الخاصة ولإمضاء الوقت بمفرده. وعليه وبما ان أهمية الزواج تتمحور حول الروابط وحول التقارب وفي الوقت عينه المساحة الخاصة فإن خاتم الزواج لا يعني الكثير بالنسبة للحوت.