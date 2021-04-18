ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

المستقلة /- الأرز بحد ذاته غذاء خفيف، وهذا يعني أن يكون مطهوا بالماء، وبقليل من الزيت والملح أو من دونهما. وهو مصدر غني بالكربوهيدرات.

عموما فإن الأرز (غير المبهر) يمثل خيارا جيدا على الإفطار، إذ يوفر للجسم الطاقة والسعرات الحرارية، كما أنه يساعد في الشعور بالشبع.

وبالنسبة لمرضى السكري يجب الانتباه إلى أنه مصدر للكربوهيدرات، ويجب احتسابه من حصة الكربوهيدرات اليومية.

لكن المشكلة تكون عند تناول الأرز الذي يطبخ مع كمية كبيرة من الدهن، كالزيت والسمن، وأيضا مع اللحوم والشحوم، والتي تجعل طبق الأرز هذا غنيا بالدهون والكوليسترول، وتزيد من السعرات الحرارية التي يقدمها للجسم.

أيضا الأرز المضاف له البهارات وخاصة الحارة والقوية قد لا يناسب مرضى حرقة المعدة، وقد يزيد من متاعب من يعانون من مشاكل في الأمعاء.

وأضافت أنه بشكل عام، يرفع الأرز الأبيض قصير الحبة نسبة السكر في الدم أعلى وأسرع، أما الأرز طويل الحبة -حتى لو كان أبيض- فأفضل للحفاظ على استقرار سكر الدم”.