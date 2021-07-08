ماذا قال راموس بعد رحيله إلى باريس؟

المستقلة/- صرح المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، بعد انضمامه رسميا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس أفضل ناد لمواصلة الانتصارات.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميا اليوم الخميس، تعاقده مع قائد ريال مدريد وقلب دفاعه السابق، سيرجيو راموس، (35 عاما) بعقد لمدة عامين حتى 2023.

وكتب راموس “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” جاء فيها: “أفضل مكان للاستمرار في الحلم، أفضل ناد لمواصلة الانتصارات.. سنقاتل بكل ما نملك ومن أجل الفوز بكل شيء”.

وزعمت تقارير فرنسية أن سيرجيو راموس سيحصل مع باريس، على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو.

ويعد راموس، ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم قادما من ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان السابق.

وانتهى عقد راموس مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي، ولم يتوصل النادي الملكي إلى اتفاق لتجديد عقد قائده التاريخي، ليرحل عن “سانتياجو برنابيو”، ويبدأ الآن مرحلة جديدة مع باريس سان جيرمان.

وانضم سيرجيو راموس لصفوف ريال مدريد في عام 2006 قادما من إشبيلية، وحصد العديد من الألقاب بقميص “الميرينجي”، وفي الموسم الماضي لعب المدافع المخضرم 21 مباراة فقط في مختلف المسابقات، وهو أدنى معدله من المباريات خلال 15 موسما قضاها في ريال مدريد، بسبب الإصابات.

 

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