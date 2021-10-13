ماذا قال السيسي للمجتمع الدولي بخصوص سد النهضة ؟

المستقلة /- بحث عبد الفتاح السيسي  مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكان المناقشة قد تمت بما تضمنه بيان مجلس الأمن من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وشدد الرئيس المصري على مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية.

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