ماذا فعلت اليابان لتقليل نسبة الانتحار

المستقلة /- في بلد تسجل به إحدى أعلى نسبة انتحار في العالم بسبب ضغط العامل وانعدام التوازن بين الحياة الشخصية والعلمية ، اتخذت الحكومة اليابانية قرارا هاما بتقليص أيام العمل الى 4 اسبوعيا ضمن المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية السنوية.

ينقسم الخبرا حول ما اذا كانت المبادرة الجديدة ستلقى قبولا ام لا ، والمؤيدون يرون أنها ستحقق توازنا بين العمل والحياة وتشجع التعليم المستمر وتساعد على تكوين أنشطة جانبية ، بينما يرى أصحاب العمل انه بالرغم من أن خيار 4 أيام قد يجعلهم أكثر تحفيزافإنه قد لا يؤدي الى تحسين إنتاجهم بما يكفي لتعويض يوم العمل الضائع.

ما جعل الموظفين بدورهم يخشون تخفيض رواتبهم رغم أن القرار هذا ليس بجديد ، حيث أنشركة ” مايكروسفت ” اليابانية للبرمجيات أطلقت سابقا مبادرة ” تحدي خيار العمل والحياة ” عام 2019 والتي تتضمن حصول الموظفين على عطلة 5 أيام جمهة متتابعة الى جانب السبت والأحد.

هذه التجربة أدت الى زيادة معدل المبيعات بنسبة 40% مثارنة بنفس الشهر بالعام السابق وأعرب 92% من الموظفين عن شعورهم بالرضا عن فكرة 4 أيام عمل في الأسبوع

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