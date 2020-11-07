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ماذا تنبأ ميشال حايك بمصير ترامب في الانتخابات – فيديو

ترامب .. التصويت لي وللحزب الجمهوري هو تصويت للحلم الأمريكي

المستقلة /- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك حول مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2020.

وقال حايك في تنبؤاته لعام 2020 “في معركة الرئاسة الأمريكية، ترامب بيخسر وبيربح بذات الوقت والأيام ستشرح كيف”.

وتساءل مغردون حول ما عناه حايك بالربح والخسارة في نفس الوقت، فذهب بعضهم إلى القول إن ترامب سيخسر ثم سيربح “عن طريق القضاء”، وذهب آخرون إلى أن ترامب سيخسر الانتخابات لكنه ربح تصويت نحو نصف الشعب الأمريكي.

ولا تزال معركة فرز الأصوات الانتخابية مستمرة حتى لحظة كتابه هذا التقرير، إلا أن النتائج الأولية تظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري ترامب.

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