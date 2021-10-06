ماذا تفعل إذا علقت عظم السمكة في حلقك؟

ماذا تفعل إذا علقت عظم السمكة في حلقك؟

المستقلة /- عشاء مع حتى أكثر الأسماك اللذيذة يمكن أن يتعكر من خلال عظم قد حشر في الحلق. وهذا بعيد كل البعد عن المتوقع ، لكن هذا خطر جدا!

سنخبرك بما يجب عليك فعله في هكذا موقف عندما تختنق بعظم من سمكة.

كيف تتخلص من عظم في حلقك؟.

لا تصب بالذعر. تنفس من أنفك واهدأ. الشعور بالاختناق لا يعني أنك ستختنق في هذه اللحظة بالذات.

السعال. إذا كان العظم صغيرًا ، فسيخرج. و إذا كان كبيرًا ، توقف عن السعال لتجنب إلحاق الضرر بتجويف حلقك وبلعومك.

إذا كان العظم صغيرًا ، فحاول دفعه بشيء طري (كسرة الخبز ، على سبيل المثال) أو شرب الماء.

إذا كان العظم كبيرًا ، فلا تحاول ابتلاعه.

يمكنك محاولة إزالة العظم بلطف بأصابعك أو ملاقط. قبل القيام بذلك ، افحص حلقك بمرآة أو اطلب من شخص ما مساعدتك. إذا كان العظم مرئيًا ، فقم بتطهير يديك أو الملقط بالكحول او اي مادة مطهرة وحاول إزالته. إذا لم تكن واثقًا من قدراتك ، فمن الأفضل أن توكلها إلى طبيب!.

في حالة عدم إمكانية التعامل مع العظم بمفردك ، انتقل فورًا إلى العيادة لإجراء جراحة الأنف والأذن والحنجرة أو اتصل بسيارة إسعاف ، حسب حالتك.

في حالة إصابة طفل ، لا تحاول التخلص من العظم بنفسك واستشر الطبيب على الفور.

بعد إزالة العظم ، اشرب الماء الدافئ ، وتناول شيئًا طريًا وناعما” (العصيدة او شوربة، سوب، على سبيل المثال) وتغرغر بصبغة الأعشاب والمطهر (الكلورهيكسيدين سيفي بالغرض). إذا استمر البلع يؤلمك ، فاستشر طبيبك في نفس اليوم

ما الذي عليك عدم فعله اكثر؟.

لا تضرب على الظهر! إنه أمر مؤلم للغاية وخطير

لا تحاول دفع العظم بالطعام الصلب ، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة المريء والبلعوم.

إذا لم تفسح العظام الطريق لفترة طويلة أو كان لديك دم في فمك ، فاتصل بالإسعاف على الفور !

كيفية تجنب ابتلاع العظام

لكي لا تجد نفسك في مثل هذا الموقف ، اختر سمكة بها أقل عدد من العظام.

السمك

يوجد تنوع كبير جداً في أنواع السمك القابلة للأكل ولا مجال لحصرها؛ حيث إنّ كل الأسماك الموجودة في البحر صالحة للأكل، ولكن يُكثر استخدام أنواع أكثر من غيرها وذلك حسب تواجدها وتكاثرها في منطقة معينة. يُعتبر السمك من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم ويوصي به الأطباء وخبراء التغذية لمن يريدون اتّباع نمطٍ غذائي صحي. في هذا المقال سنذكر بعض الأسماك القابلة للأكل، وسنتطرّق إلى وصفتين بسيطتين ولذيذتين لتحضير أي نوع من الأسماك المفضلة.

أنواع السمك القابل للأكل

التونة بكافة أنواعها (تونة البكورة، والتونة صفراء الزّعانف، وتونة الجاحظ، والتونة ذات الزعانف الزرقاء).

السمك الأبيض.

السلمون والسلمون المرقط.

البلطي.

أبو سيف.

سمك النهاش.

سمك القد بمختلف أنواعه (القد الصخري، والقد الأسود)

أسماك الرنجة.

السردين.

سمك البوري.

سمك الراهب.

سمك الزبيدي.

سمك السلور.

سمك القد.

سمك الأنشوفة.

السمكة المنتفخة.

سمك الهامور.

سمك الهلبوت.

سمك النهاش على الطريقة التركية المكونات

سمكة نهاش واحدة بوزن كيلوغرام إلى كيلوغرام ونصف، أو سمكتان متوسطتا الحجم (أو أي نوع آخر).

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب ونصف من السبانخ المفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير اللّيمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من البصل المقطّع إلى شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة مئتي درجة.

نظفي السمك جيداً وتخلطي من الحراشف، ثم أحدثي شقوقاً على جوانب السمك باستخدام سكينٍ حادة.

ادهني السمك من الداخل والخارج بزيت الزيتون وعصير اللّيمون.

رشي السمك بالملح، والفلفل الأسود، وإكليل الجبل من الداخل والخارج، واحشيه بالسبانخ وشرائح البصل.

ضعي السمك في صينية الفرن واخبزيه لمدّة ثلاثين دقيقة، أو إلى أن ينضج تماماً.

السمك المخبوز بطعم الثوم المكونات

نصف كيلوغرام من سمك الفيليه.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من فتات الخبز.

ملعقتان كبيرتان من جبنة البارميزان المبروشة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود، ثمّ ضعي الفيليه في صينية البايركس مدهونة بالقليل من الزيت.

ذوبي الزبدة وضعيها في وعاءٍ صغيرة، ثمّ أضيفي البقدونس، والثوم، والجبنة.

ادهني خليط الزبدة على السمك، ثمّ غطيها بفتات الخبز.

ضعي الصينية في فرنٍ ساخن على حرارة مئتين لمدّة عشرين إلى ثلاثين دقيقة.