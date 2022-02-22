ماجد المهندس يطلق “ميني ألبوم” بالحان طلال

المستقلة/- أطلق الفنان والمطرب القدير ماجد المهندس ميني ألبوم من أربع أغنيات مميزة، لحّنها ووضع موسيقاها الموسيقار الدكتور طلال.

بين هذه الأغاني قصيدة “أعطيني وقتاً” من شعر الشاعر الراحل نزار قباني. بالإضافة الى أغنيات من أشعار الأمير بدر بن عبد المحسن (خذت أكثر) والأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل (قرّرت أسولف) وسعيد بن مانع (يا كريم بالجفا).

و وزّع موسيقى قصيدة “اعطيني وقتاً الفنان خالد عزّ. بينما وزّع الفنان زيد عادل “خذت أكتر” و”يا كريم بالجفا”، ووزّع الفنان زيد نديم أغنية “قرّرت أسولف”. وأشرف على هذه الأغاني وعلى تنفيذها بالشكل الذي ظهرت فيه، خالد أبو منذر الذي تميّز دائماً بالتدقيق بكل التفاصيل الفنية والتقنية في تنفيذ الحان وأغاني طلال.

وكان الموسيقار طلال قد أطلق من ألحانه منذ أيام قصيدتين مميزتين، واحدة من شعر الراحل حسين السيّد بصوت الفنانة لطيفة، وأخرى للشاعر كريم العراقي بصوت الفنانة أصالة.

ومن المتوقّع أن تصدر للموسيقار طلال وبشكل متتالٍ، مجموعة من الألحان بأصوات عربية كبيرة، وهو ما سيكون بمثابة التحدّي لإعادة المستوى للأغنية العربية، واستعادة جمهور الذائقة الموسيقة والغنائية، بعدما سادت فيها الأعمال السهلة، وندرت الأغاني ذات المستوى.