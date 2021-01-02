ماجدة التميمي : ملف توزيع الحصة التموينية للمواطن يشوبه الفساد

المستقلة/ سرى جياد/ وصفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي وزارة التجارة بالفشل في تقديمها الحصة التموينية للمواطن .

وقالت التميمي في بيان تلقته المستقلة ان هذا الملف يشوبه الكثير من الفساد ،باقتصارها على البطاقة التموينية التي هي وظيفة من وظائفها وانها فشلت في تقديم سلة غذائية جيدة للمواطن.

وأوضحت حين يتم التعاقد لتجهيز المواد تكون هناك سرقات ،كذلك بنقل البضاعة وتخزينها يوجد فساد .

واكدت غياب الإرادة هو ما صعب إيجاد الحلول لمشاكل البلد.