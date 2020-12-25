ماجدة التميمي تكشف فئتان لن يشملهما استقطاع رواتب الموظفين

المستقلة /- علقت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020)، على استقطاع رواتب الموظفين ضمن موازنة البلاد المالية للعام المقبل.

وذكرت التميمي في تصريح صحفي، أن اللجنة “ستمضي بإلغاء أي استقطاع يخص المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات”.

وأشارت إلى أن “مخرجات بناء الدولة تنطلق منهم فكيف نستقطع رواتبهم كما سرب من جداول استقطاع ضمن الموازنة”.

ووفقاً لنسخة مسرّبة من استقطاعات رواتب الموظفين، فإن استقطاع رواتب الموظفين سيشمل أصحاب رواتب الـ 750 ألف دينار فما فوق، ليصل الاستقطاع إلى رواتب الرئاسات الثلاث.