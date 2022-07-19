مئات العوائل في ميسان تهاجر الاهوار بسببب الجفاف وفقدان  كبير للثروة السمكية

الجفاف يطال اهوار ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اكد اهالي سكان هور العودة في منطقة الهدام بقضاء الميمونة بمحافظة ميسان، هجرة مايقارب   200 عائلة من مناطق سكناهم، بسبب الجفاف، مشيرين الى ان المتبقين  مهددين بالهجرة القسرية نتيجة شح المياه وجفاف الأنهار والأهوار فيها.

وطالب أهالي المنطقة اثناء وقفة احتجاجية، بمعالجة شح المياه بعد توقف محطات الاسالة ونفوق عدد من الحيوانات، مبينين ان الجفاف بات ظاهرة تطال المنطقة،  لتصبح أرضاً قاحلة بعدما كانت مصدراً لتصدير أطنان من الاسماك لجميع المحافظات.

وأوضح  أحد شيوخ المنطقة ، إن “شح المياه والجفاف أدى لهجرة مئات العوائل  كانوا يعتمدون على صيد الأسماك وتربية الحيوانات”.

وقال “نحن نشتري الآن المياه من السيارات الحوضية وهذا يكلفنا الكثير”، واصفاً  الوضع في المنطقة بـ”الكارثي”.

وأضاف “كانت منطقة الهدام وهور عودة تتميز بتصدير أطنان من الأسماك لجميع أنحاء العراق”.

بدوره، بين علي البوحمد  احد سكان المنطقة، أن “منطقة الهدام سميت بهذا الاسم لان قوة الماء فيها في سالف الزمان كانت تهدم جرف النهر والسدود”، مشيراً الى أن  “النهر أصبح عبارة عن صحراء قاحلة”.

وتابع، أن “أغلب سكان المنطقة يعملون في صيد الأسماك، إلا إن الجفاف أدى الى توقف مهنتهم التي يعتاشون عليها”، محذراً من “هجرة جماعية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

تقرير اممي: 60% من شباب العراق يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتوظيف والتماسك…

اخر الاخبار

أبوظبي تستضيف نهائيات دوري V10 R بمشاركة نخبة من أفضل سائقي أجهزة المحاكاة

اخر الاخبار

سناء أفضل .. تكسر الحواجز بين الجنسين وتحدث ثورة بدور المرأة في الرياضة

اخبار العراق

وفاة الملحن العراقي الكبير محسن فرحان

اخر الاخبار

اوروبا تغلي تحت صيف ساخن و”ذوبان مدرج” قاعدة عسكرية بريطانية

اخر الاخبار

دا كوستا يفوز بالجولة 12 من بطولة “العالم إيه بي بي فورمولا إي” في…

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أسوأ العصائر لدهون البطن!

اخبار العراق

مئات العوائل في ميسان تهاجر الاهوار بسببب الجفاف وفقدان  كبير للثروة السمكية

اخر الاخبار

مصرع 18 امرأة غرقا خلال حفل زفاف في باكستان

اخر الاخبار

أسوأ فاكهة لمرضى السكري.. تجنبوها

اخر الاخبار

خلطات تبييض الوجه مضمونة وسريعة

اخر الاخبار

ما خطورة موجات الحر وكيف تؤثر على الجسم؟

الاخبار

هبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لادنى مستوياتها

الاخبار

هبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لادنى مستوياتها

اخر الاخبار

ناقد سينمائي يفضح تامر حسني

اخر الاخبار

ممثلة سورية تثير الجدل بصوره مع أخيها “مثلي الجنس”

اخر الاخبار

محافظات عراقية تقترب من الـ50 مئوية.. تعرف على حالة طقس العراق

اخر الاخبار

منتخب إسبانيا يواجه “منتخب الاردن” استعداداً لكأس العالم

اخر الاخبار

الرئيس المصري يناشد ويحذر من تهديد وجودي كبير للعالم

اخر الاخبار

مصادر تكشف ان بايدن يصبح طفلا إذا لم يتعاط دوائه “لتحسين قدراته المعرفية”

اخر الاخبار

تسريبات تكشف مفاجأة في أسعار آيفون 14 القادم

اخر الاخبار

سناء أفضل .. تكسر الحواجز بين الجنسين وتحدث ثورة بدور المرأة في الرياضة

اخر الاخبار

فوكس نيوز: السعوديون ضحكوا على هذا المهرج