مئات العوائل في ميسان تهاجر الاهوار بسببب الجفاف وفقدان  كبير للثروة السمكية

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اكد اهالي سكان هور العودة في منطقة الهدام بقضاء الميمونة بمحافظة ميسان، هجرة مايقارب 200 عائلة من مناطق سكناهم، بسبب الجفاف، مشيرين الى ان المتبقين مهددين بالهجرة القسرية نتيجة شح المياه وجفاف الأنهار والأهوار فيها.

وطالب أهالي المنطقة اثناء وقفة احتجاجية، بمعالجة شح المياه بعد توقف محطات الاسالة ونفوق عدد من الحيوانات، مبينين ان الجفاف بات ظاهرة تطال المنطقة، لتصبح أرضاً قاحلة بعدما كانت مصدراً لتصدير أطنان من الاسماك لجميع المحافظات.

وأوضح أحد شيوخ المنطقة ، إن “شح المياه والجفاف أدى لهجرة مئات العوائل كانوا يعتمدون على صيد الأسماك وتربية الحيوانات”.

وقال “نحن نشتري الآن المياه من السيارات الحوضية وهذا يكلفنا الكثير”، واصفاً الوضع في المنطقة بـ”الكارثي”.

وأضاف “كانت منطقة الهدام وهور عودة تتميز بتصدير أطنان من الأسماك لجميع أنحاء العراق”.

بدوره، بين علي البوحمد احد سكان المنطقة، أن “منطقة الهدام سميت بهذا الاسم لان قوة الماء فيها في سالف الزمان كانت تهدم جرف النهر والسدود”، مشيراً الى أن “النهر أصبح عبارة عن صحراء قاحلة”.

وتابع، أن “أغلب سكان المنطقة يعملون في صيد الأسماك، إلا إن الجفاف أدى الى توقف مهنتهم التي يعتاشون عليها”، محذراً من “هجرة جماعية”.