مئات السودانيين يواصلون الاعتصام مطالبين بإقالة الحكومة

المستقلة/- واصل مئات السودانيين الاعتصام في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإقالة الحكومة، واستعادة الثورة.

وقال علي عسكوري، المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير المشارك في الحكم ، والذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن “الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء”.

وأضاف: “طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم”.

وكان المتظاهرون توافدوا السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، للمطالبة بإقالة الحكومة واستعادة الثورة وإخراج السودان، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وتجمع أمس السبت، آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي، السبت وهتفوا “تسقط حكومة الجوع”، مطالبين بحل الحكومة السودانية.

وردد المحتجون شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية، ومنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية، وطالبوا بتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية الانتقال الديمقراطي.

ويضم التحالف الذي أطلق على نفسه “منصة التأسيس”، حركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، وقيادات أبرزهم: التوم هجو ومحمد سيد أحمد الجاكومي، ومبارك أردول وآخرون.

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