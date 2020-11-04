مؤشرات CNN : بايدن يتقدم ب 89 صوت . ترامب 72 بايدن يتقدم على ترامب

أظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات ألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية.

وحسب مؤشرات CNN، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات كولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميرلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.

وإلى الآن، لدى ترامب 72 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما حاز بايدن 89، حسب مؤشرات CNN.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع حتى يعتبر فائزًا بمنصب الرئيس.

ومازال فرز الأصوات قائمًا حتى اللحظة في الولايات التي أُغلقت مراكز الاقتراع فيها.