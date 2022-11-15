مؤسس شركة أمازون يؤكد انه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته

المستقلة/- قال مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، إنه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته، ليصبح الأحدث في سلسلة المليارديرات الذين تعهدوا بالتبرع بمعظم ثروتهم الضخمة.

وأعلن بيزوس، الذي تقدر مجلة “فوربس” ثروته الفعلية بحوالي 124.1 مليار دولار، ذلك في مقابلة مشتركة على “سي إن إن” مع صديقته لورين سانشيز، بثت يوم الاثنين.

ولم يحدد بيزوس كيف، أو لمن سيتبرع بثروته، لكنه قال إنه وصديقته يبنيان القدرة على القيام بذلك.

وأضاف: “الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بشكل متوازن. هذا ليس سهلا. بناء أمازون لم يكن سهلا. لقد استغرق الكثير من العمل الشاق واحتاج الكثير من الزملاء شديدي الذكاء. وأنا أجد- وكذلك لورين- أن فعل الخير شبيه جدا بذلك. إنه ليس سهلا. وهو صعب للغاية”.

وكان بيزوس قد تعرض لانتقادات في السابق لعدم توقيعه على “تعهد المنح”، وهي حملة دشنها بيل غيتس، وميليندا فرينش غيتس، ووارين بافيت، لتشجيع المليارديرات على التبرع بأغلب ثرواتهم في أعمال خيرية.

وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “أمازون” العام الماضي، ليخصص مزيدا من الوقت للأعمال الخيرية ومشاريع أخرى. وتعهد بعشرة مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ ضمن مبادرته “صندوق بيزوس للكرة الأرضية”، كما قدم 510.7 مليون دولار لجمعيات أهلية العام الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلن بيزوس وسانشيز منحة بلا شروط قيمتها 100 مليون دولار للمغنية دوللي بارتون، التي تتم دائما الإشادة بنشاطها في المجال الخيري الذي ساعد في الخروج بلقاح موديرنا المضاد لكورونا.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة كوستاريكا .. مساء اليوم

اخر الاخبار

الانتخابات الامريكية.. الجمهورية كاري ليك تخسر منصب حاكم ولاية أريزونا

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يتوقع من مجموعة الـ 20 أدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

اخر الاخبار

بعد الرواج الكبير الذي لاقاه.. نوكيا تعيد طرح هاتف G400 في العديد من البلدان

اخر الاخبار

منظمة أوبك يخفض إنتاج النفط و العراق يرتفع في شهر تشرين الأول

اخر الاخبار

علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الادعام العام يتدخل للاشراف على ملف التحقيق في وفاة “سەهەند أحمد “

اخبار العراق

حملة واسعة لإزالة التجاوزات على حصة “هور أم نعاج” وتطبيق المراشنه

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يتوقع من مجموعة الـ 20 أدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

اخر الاخبار

بعد الرواج الكبير الذي لاقاه.. نوكيا تعيد طرح هاتف G400 في العديد من البلدان

اخر الاخبار

منظمة أوبك يخفض إنتاج النفط و العراق يرتفع في شهر تشرين الأول

الاخبار

فرح يوسف وجرعة زائدة من الرومنسية بأغنية “مسؤولة منك”

اخر الاخبار

علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

اخر الاخبار

علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

اخر الاخبار

مؤسس شركة أمازون يؤكد انه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته

اخر الاخبار

التربية والمالية : نعمل على إدراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة 2023

الاخبار

امانة بغداد : نصب مضخات حديثة لمواجهة موسم الأمطار خلال المرحلة المقبلة

اخر الاخبار

علا غانم تعود للدراما بعد غياب 6 سنوات فى مسلسل “توحة”

اخر الاخبار

المنتخب الاردني يواصل تحضيراته للمواجهة الاسباني

اخر الاخبار

انخفاض أسعار النفط لتصل الى أدنى مستوى في 3 أسابيع

اخر الاخبار

اعلان تأميم فرع لمجموعة غازبروم الروسية في المانيا

اخر الاخبار

شي يلتقي بايدن في بالي ويحذره  من تجاوز “الخط الأحمر” بشأن تايوان

اخر الاخبار

أساليب وتقنيات الـ (CG) و(subtitle) و(breaking news ) في القنوات الفضائية