مؤسسة : تخفيض أجور العمليات الجراحية بنسبة 25 % لذوي الشهداء

المستقلة/- أعلنت مؤسسة الشهداء، اتفاقها مع مستشفى الجملة العصبَّية، على تخفيض أجور العمليات الجراحية بنسبة 25 % لذوي الشهداء من الدرجة الأولى، ضمن منطقة الكرخ.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إنَّ “تقديم الخدمات الطبية المخفضة أو المجانية يعد من الخدمات التي ضمنها قانون المؤسسة بالنسبة للمشمولين به”، مؤكداً “سعي مؤسسته للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحصالها”.

وأشار إلى أنَّ “مديريات المؤسسة في بغداد باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا المجال، منها شعبة الرعاية الصحية والاجتماعية في مديرية شهداء الكرخ التي اتفقت مع مستشفى الجملة العصبية على تخفيض نسبة % 25 من أجور العمليات الجراحية لذوي الشهداء من الدرجة الأولى في الجناح الخاص”.

وأوضح النائلي أنَّ “الاتفاق شمل أيضاً استقبال حالة واحدة يومياً للمفراس وحالتين كل يوم ثلاثاء للرنين مجاناً في إطار جهود تقديم الدعم للشريحة المذكورة في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة”، لافتاً إلى أنَّ “هذا الإجراء سيشمل أغلب المستشفيات والمؤسسات الطبية في العاصمة وبعض المحافظات، لا سيما المستشفيات الخاصة بمحافظة كربلاء”.

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