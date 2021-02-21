مؤسسة : العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطي النفط

المستقلة /- احتل العراق المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط لعام 2021 حسب مؤسسة تصنيف GFP العالمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها لعام 2021 تابعته المستقلة ؛ أن “احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 148 ملياراً 800 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى وبمقدار 302 مليار 300 مليون برميل من اصل 92 دولة تمتلك احتياطيات نفطية، تلتها السعودية ثانيا وبمقدار 266 ملياراً 200 مليون برميل، ومن ثم تأتي كندا بالمرتبة الثالثة وبمقدار 170 ملياراً 500 مليون برميل، تليها بالمرتبة الرابعة ايران وبمقدار 157 ملياراً 200 مليون برميل”.

وأضافت، أن “العراق احتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، لتأتي الكويت ثالثاً عربياً وبمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي الامارات العربية المتحدة رابعا بواقع 97 ملياراً و800 مليون برميل”.

وأشارت إلى أن “إثيوبيا كانت أقل الدول امتلاكا للاحتياطيات النفطية حيث بلغت احتياطياتها 428 ألف برميل تسبقها المغرب 684 ألف برميل، تسبقها الاردن بمليون برميل”.

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