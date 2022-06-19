مؤسسة السوسن العالمية تتوج إعلامية عراقية بلقب اجمل وجه لعام 2022

المستقلة/- توجت مؤسسة السوسن العالمية المذيعة التلفزيونية في قناة العراقية نيفين كوجا بلقب أجمل وجه لعام 2022 ( MISS PHOTOGENIC INTERNATIONAL 2022  ) اثناء انعقاد مؤتمر أقيم على صالة المؤتمرات لفندق روتانا في أربيل .

وقالت سوسن السيد صاحبة مؤسسة السوسن العالمية في كلمة لها اثناء حفل التتويج : أهنئ الفائزة بلقب اجمل وجه لعام 2022 وهي تستحق فعلا هذا اللقب ونتمنى لها الموفقية والنجاح الدائم في بدء مسيرتها الجمالية من خلال رسالتها الإنسانية ونصيحتي لها بان يكون التواضع مع الجميع هدفا لا يمكن التخلي عنه.

وأضافت أن رسالة مؤسستها تكمن في نشر ثقافة السلام في العالم من خلال الجمال.

وتابعت السيد بالقول : منذ عشرين عاما تأسست مؤسستنا وانطلقت من بداياتها للمهرجانات العربية والدولية المهتمة بقطاع المرأة والجمال والاعمال الإنسانية لتكون السوسن العالمية هي السباقة في إنصاف حقوق المرأة وتكوين بيئة تليق بالنساء اللواتي عملن بجد وإظهارهن بصورة هادفة تليق بنجاح أعمالهن ورسالتهن السامية .

من جانبها قالت الإعلامية العراقية نيفين كوجا بعد حصولها على اللقب :شعور جميل جدا ان احصل على هذه اللقب وبذات من يكون من مدينة كركوك الحبيبة انا فخورة بهذا اللقب واشكر صاحبة المؤسسة سوسن السيد لاختياري اجمل وجه لعام 2022.

وأكدت انها تسعى باستثمار هذا اللقب والتاج بخدمة المجتمع من خلال رسالتها الإنسانية الخيرية في مساعدة أطفال الشوارع .

وشدد كوجا على ان لقب اجمل وجه ليس فقط لقب جمال بل انما محبة والشعور بالأخرين

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