مؤتمر يناقش مشاكل قطاعي الصحة والتربية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت منظمة صوت الشباب لتعزيز الديمقراطية ضمن مشروعها السلطة الخامسة مؤتمرها الفصلي الاول بعنوان ( الصحة والتربية بمنظور المسائلة المجتمعية ) لتسليط الضوء على عدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي والتربوية في كربلاء .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته المؤتمر اليوم الاربعاء، على “الحكومة المركزية الاخذ بنظر الاعتبار تزايد الكثافة السكانية في المحافظة من أجل رصد وتخصيص مبالغ الموازنة بما يتلائم مع احتياج المحافظة للمشاريع الصحية والتربوية ” .

وأوضح إن “التعداد السكاني المعتمد لدى وزارة التخطيط حاليا قرابة مليون ومائتي شخص ، أما الحقيقة فهو اثنين مليون ونصف المليون شخص “،

وأكد أن كربلاء “بحاجة الى دعم الحكومة المركزية للمشاريع والبنى التحتية لكافة القطاعات التي تهتم بالمواطن الكربلائي “.