مؤتمر لمناقشة سد مكحول والمستقبل الغامض للسكان المرحلين

المناطق التي سيغمرها سد مكحول

المستقلة/- ابراهيم الخليفة/..انعقد اليوم 24 شباط مؤتمر حول التعبات الإنسانية والثقافية لمشروع سد مكحول وعلى قاعة المركز الثقافي للثقافة للجميع في بغداد، بحضور مجموعة من الباحثين والاكادمين من جامعتي صلاح الدين وكركوك في  اختصاصات التاريخ والاثار الاقتصاد علم الاجتماعي وفي الجيلوجيا والهندسة ، فضلا عن مجموعة من الوجهاء وقادة المجتمع من الوحدات الادارية المعرضة قراهم وحقولهم للغرق جراء انشاء السد.

وقد ابدى اغلب المتحدثين تاييده  لفكرة مشروع بناء السد كخيار لابديل عنه للتنمنية في البلد، إلا انهم ابدوا استيائهم وامتعاظهم من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المركزية وحكومتي صلاح الدين وكركوك مع الازمة التي ستنشأ جراء هذا المشروع وعدم وجود آلية واضحة وفعالة عن تعويض اهالي الوحدات الادارية والقرى التي ستتعرض قراهم وممتلكاتهم للغرق،  لاسيما وان اغلب سكان الوحدات الادارية هذه من الفلاحين الذين يعتاشون على ما تنتجه حقولهم  من غلات زراعية.

كما نقل المتحدثون قلق السكان الذين لازالوا يعانون من التعبات النفسية والمالية  جراء تعرضهم للتهجير القسري  من قبل ارهابي داعش و عدم تعويضهم عن ممتلكاتهم ومالحق بمتلكاتهم من اضرار جراء العمليات العسكرية التي حررت مناطقهم ،فكيف يكون الحال الان.

كما كرروا استيائهم من عدم جدية الجهات الحكومية  في التعامل الجدي مع هذه الازمة وموقفهم يقتصر على التصريحات  الإعلامية  ، حيث الكل ادار ظهره  لهم من اصحاب القرار والدليل، انه لم تقوم اية لجان حكومية بالتواصل معهم والاستماع لمعاناتهم فالغموض  سيد الموقف، ومستقبل  مبهم وغامض  ينتظرهم.

وتمنوا على تلك الجهات وفي مقدمهم الحكومة المركزية ان تقوم بايجاد بدائل لهم كانشاء مجمعات سكنية او توزيع قطع اراضية مخدومة بالبنى التحتية الاساسية  قبل ترحيلهم ،وعدم ترك السكان يواجهون مستقبل غامض يزيد من تفكك النسيج الاجتماعي والديموغرافي في المنطقة .

كما أن المنطقة المعرضة للغرق  أوالتأثر بمياه السد تحوي بالإضافة لموقع اشور(183) موقع آثار اخر .و39 قرية و118.412 ألف نسمة.

يذكر أن المؤتمر انعقد تحت رعاية وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة ليوان للثقافة والتنمية.

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