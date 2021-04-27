المستقلة/- اعلن مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري قاسم طاهر السوداني عن عقد مؤتمر علمي تزامنا مع مئوية الدولة العراقية وتحت شعار (ماضينا نبض حاضرنا ومستقبل الاجيال)

وقال السوداني ان دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري ستقيم مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان (مئوية هيئة الآثار والتراث الانجازت والتحديات).

وأشار الى ان المؤتمر يتناول عدة محاور منها : الهيئة العامة للآثار والتراث ( التأسيس ، الانجاز ، التحديات ) ، دور الهيأة العامة للآثار والتراث في تعزيز ثقافة المجتمع العراقي وترسيخ هويته الوطنية، الحضارة العراقية ودورها في حضارات الأمم ، إضافة الى واقع التشريعات الخاصة بالآثار العراقية على مدى مائة عام.

وقال السوداني ان اخر موعد لاستلام ملخصات البحوث هو يوم الخميس 2021/7/1 على أن يعقد المؤتمر يوم الاربعاء 2021/8/18