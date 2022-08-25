مؤتمر عشائري يناقش مكافحة آفة المخدرات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أقام قسم شؤون العشائر في محافظة كربلاء، اليوم الخميس ، مؤتمرا موسعا لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة المخدرات وسبل التصدي لها وبالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، وبحضور جمع غفير من شيوخ ووجهاء العشائر وعدد من الشخصيات .

وقال مدير اعلام الشرطة العقيد إحسان الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب المؤتمر ، تحت  “شعار (عشائر محافظة كربلاء المقدسة  موقف ثابت لتعزيز القيم الوطنية لدعم الاجهزة الامنية بمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع)  أقام قسم شؤون العشائر في المحافظة مؤتمراً موسعاً لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة المخدرات وسبل التصدي “.

وأوضح إن “المؤتمر نوقش فيه مخاطر المخدرات والعمل المشترك بين جميع الجهات ، بهدف منع هذه الظاهرة وخاصة في مدينة كربلاء المقدسة ، إضافة الى تكثيف الجهود من أجل التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على بلدنا العزيز ومجتمعنا العشائري الاصيل “.

واضاف تم “التأكيد خلال المؤتمر على ضرورة العمل الأمني والجهد المشترك مع شيوخ العشائر وجميع الجهات والمنظمات لغرض لمنع ظاهرة المخدرات كونه آفة اجتماعية خطيرة تفتك بأبنائنا “.

يذكر إن “المؤتمر حضره قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم العلاقات والإعلام وشعبة الشرطة المجتمعية “.

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