مؤتمر بغداد الثاني للمياه يختتم أعماله بتوصيات وتوقيع مذكرات تفاهم

المستقلة/- عادل فاخر/..أختتمت في بغداد أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمياه، والذي إستمر ليومين تحت شعار (المياه والتغيرات المناخية) بحضور إقليمي ودولي واسع، بتوصيات وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، وجولة علمية ميدانية لسدة الهندية جنوبي العاصمة بغداد في أعقاب المؤتمر، بحضور وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والوفود المشاركة في المؤتمر.

وشارك في الجولة العلمية وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، ووكيل وزارة الموارد المائية الأردني جهاد صالح عبد الرحمن، والوفود المشاركة في المؤتمر، الإطلاع على الأعمال الجارية فيهما.

مذكرات تفاهم ودعم دولي

ووقع العراق عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول المشاركة لتطوير القطاع الإروائي وقدرات الموارد المائية، فيما أعلن وزير الموارد المائية البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه.

وطبقا لخلية الإعلام الحكومي فأن المؤتمر أوصى على دعم دول المصب العراق ومساعدته لمواجهه أزمة المياه والتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة مبدأ تقاسم الضرر، وعدم رمي الملوثات في الأنهار، وتأسيس بنك إقليمي للموارد المائية، والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق، وهناك تأييد من العديد من الدول والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في المضي في هذا المشروع الذي من المؤمل أن يكون كفيلا لمواجهه أزمة المياه في العراق.

مواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية

وبحسب بيان الخلية فإن وزير الموارد المائية أكد على أن الحكومة العراقية حريصة على مواجهة ازمة المياه من خلال الورقة الخضراء وعقد المؤتمرات الدولية، مشيرا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول لتطوير القطاع الإروائي وقدرات الموارد المائية، حيث ستسهم هذه المذكرات في دعم العراق دوليا لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية.

وقدم الحمداني شكره لكل من ساهم وشارك وحضر فعاليات المؤتمر، ولاسيما الجهات الداعمة للمؤتمر من منظمات دولية وشركات القطاع الخاص، إحساسا منهم بأهمية التغييرات المناخية وضرورة إطلاع الجميع على تأثيراتها التي بدأت تظهر بوضوح على العراق.

جلسات موضوعية مع السلام الأزرق

وعقدت اثناء المؤتمر جلسة موضوعية في فندق الرشيد بشأن مبادرتي المياه والسلام، والأمن والسلام الأزرق، فضلا عن جلسة موضوعية أخرى ضمن مشاركة المنظمات الدولية والأقليمية المحلية المختصة بقطاع المياه، لمنظمة أبسو لاستدامة المياه ومنظمة CMI الفلندية بعنوان (نظرة على المياه من مختلف جوانبها).

وشارك فريق العمل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالمؤتمر، حيث قامت مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط برعاية المؤتمر، وكان من بين المناقشات إيجاد حلول مبتكرة للتعاون عبر الحدود في مجال المياه في ظل مناخ متغير.

وتوفر آلية السلام الأزرق منصة لبناء الثقة والتعاون بين البلدان المتشاطئة على الموارد المائية المشتركة.

وفي آواخر الشهر الماضي عقدت مبادرة السلام الأزرق مؤتمرا موسعا في (إكسبو دبي) وعلى مدى يومين، لإيجاد المقترحات والحلول اللازمة لأزمة المياه في العراق والشرق الأوسط عموما، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية بحضور دولي كبير.

الترويج للإدارة الذكية المناخية

وناقشت الجلسة الأولى الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة FAO تأثير شحة المياه على الزراعة وإجراءات التخفيف منها مع الترويج للإدارة الذكية المناخية وممارسات الزراعة الجيدة فضلا عن محاضرة حول إنتاجية المياه وبإستخدام التحسس النائي مع عرض تقييمي عن أهم أعمال المنظمة الدولية في مجال الدعم والمشاريع المقامة لتحسين الزراعة والموارد المائية في دول العالم الثالث.

كما ناقش المؤتمرون أربعة بحوث في إمكانية دراسة استخدام جدولة الري مع استخدام بعض المحددات واستعراض تحسين كفاءة وإنتاجية مياه الري وباستخدام الري التكميلي فضلا عن استخدام معرفة تأثير مستويات الري وقوام التربة تحت نظام الري بالتنقيط وكذلك بحوث أخرى شملت دراسة سلوك 19 محصولا في إدارة الطلب على مياه الري التي تزرع في محافظة صلاح الدين في ضل التغييرات المناخية، أما المحور الثاني تضمن موضوع استدامة المياه السطحية والجوفية والحد من الثلوث و شملت موضوع إعادة استخدام مياه المصب العام للاغراض الزراعية مع اعداد قواعد بيانات نظائرية للمياه الجوفية ودراسة علاقتها مع المياه السطحية ومياه الأمطار ضمن محددات.

مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، توقيعها مذكرة تفاهم مع أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة الدول العربية، تتضمن تبادل المعلومات بهدف تعزيز الأمن المائي.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وقّع ،على هامش أعمال المؤتمر، مذكرة تفاهم مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلةACSAD) ) نصر الدين العبيدي، تهدف إلى تبادل المعرفة العلمية وتأطير الأنشطة المشتركة بين الطرفين وتعزيز الأمن المائي.

و تضمنت المذكرة تعزيز مجال التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة مياه الري ورفع كفاءة استخدامها، وتشتمل على تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الري الزراعي ورفع الوعي المائي والبيئي والعمل على إعداد وثائق مشاريع ودراسات وخطط بحثية مشتركة بما يتناسب مع أولويات خطط عمل الوزارة والمنظمة”.