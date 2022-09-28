مؤتمر القمة الثقافي العربي يعود للانعقاد في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت رئاسة مؤتمر القمة الثقافي العربي عن عودة جلسات المؤتمر الثاني للانعقاد في محافظة ميسان.

وقال مؤسس المؤتمر محمد رشيد لـ(المستقلة) ستعود جلسات المؤتمر الى الانعقاد في محافظة ميسان بدءا من يوم الجمعة ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ برعاية البنك المركزي العراقي.

واوضح أن المؤتمر سيناقش عدة مواضيع ضمن محاور متعددة تتناول ( البيئة،الطفولة، الثقافة،المرأة، إضافة الى رجال الاعمال ).

و لفت الى أن المؤتمر سينعقد بحضور عدد من المثقفين وفي اختصاصات متعددة منهم ( المفكر العربي د. عبد الحسين شعبان، الفنان جواد الشكرجي، الموسيقار نصير شمه سفير الامم المتحدة للسلام، المخرج فارس طعمه التميمي، الدكتور عقيل مهدي عميد كلية الفنون الجميلة سابقا، الدكتور معتز عناد غزوان عن الجمعية العراقية لدعم الثقافة، الدكتورة عبير الجلبي خبيرة في مجال الطفولة وكيل وزير سابق، الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، المخرج خطاب عمر، المايسترو علاء مجيد مدير عام دائرة الفنون الموسيقية، Yulia lsaeva خبيرة مناخ من روسيا عن UNDP / ، د. عمر الشيخلي عن الامم المتحدة يونامي، الاعلامي شاكر حامد، الاستاذ علاء النوري رئيس مركز الاستثمار والمعارض التجارية، الكاتب زيد الحلي، المهندسة شذى الحكيم، الناشطة خلود البياتي، الفنانة ايناس طالب، الدكتور عذراء البهاش، الخبير المالي احسان شمران الياسري مستشار البنك المركزي، مدير عام فرع البنك المركزي بالبصرة الدكتور قاسم رهيف، الاستاذ عمر عاصم مدير اعلام البنك المركزي، القاضي سالار عبد الستار وزير العدل والعمل، الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية السابق، الدكتور وليد حميد احمد الموسوي مدير عام تحسين البيئة في المنطقة الجنوبية ممثلا عن وزير البيئة .

ونوه رشيد إلى ان “مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني” افتتح في ميسان شهر الخامس آيار عام ٢٠٢١ وانتقلت جلساته شهر التاسع أيلول عام ٢٠٢١ في السليمانية وتستمر انعقاد جلساته لغاية ٢٠٢٣ تتنقل جلساته في عدد من المحافظات العراقية والدول العربية. بتخطيط وتنفيذ نادي المثقفين العرب وعدد من شركاء الثقافة في العراق والوطن العربي و مجلة مغتربون وصحيفة وطن برس في استراليا ومركز النور في السويد و جمعية البيت العراقي وجامعة ابن رشد في هولندا .