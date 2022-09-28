مؤتمر القمة الثقافي العربي يعود للانعقاد في ميسان

احدى الجلسات السابقة للمؤتمر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت رئاسة مؤتمر القمة الثقافي العربي عن عودة  جلسات المؤتمر الثاني للانعقاد في محافظة ميسان.

وقال مؤسس المؤتمر محمد رشيد لـ(المستقلة) ستعود جلسات المؤتمر الى الانعقاد في محافظة ميسان بدءا من  يوم الجمعة ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ برعاية البنك المركزي العراقي.

واوضح أن المؤتمر سيناقش عدة مواضيع   ضمن محاور متعددة تتناول ( البيئة،الطفولة، الثقافة،المرأة، إضافة الى رجال الاعمال ).

و لفت الى أن المؤتمر سينعقد بحضور عدد من المثقفين وفي اختصاصات متعددة منهم ( المفكر العربي د. عبد الحسين شعبان، الفنان جواد الشكرجي، الموسيقار نصير شمه سفير الامم المتحدة للسلام، المخرج فارس طعمه التميمي، الدكتور عقيل مهدي عميد كلية الفنون الجميلة سابقا، الدكتور معتز عناد غزوان عن الجمعية العراقية لدعم الثقافة، الدكتورة عبير الجلبي خبيرة في مجال الطفولة وكيل وزير سابق، الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، المخرج خطاب عمر، المايسترو علاء مجيد مدير عام دائرة الفنون الموسيقية، Yulia lsaeva خبيرة مناخ من روسيا عن UNDP /  ، د. عمر الشيخلي عن الامم المتحدة يونامي، الاعلامي شاكر حامد، الاستاذ علاء النوري رئيس مركز الاستثمار والمعارض التجارية، الكاتب زيد الحلي، المهندسة شذى الحكيم، الناشطة خلود البياتي، الفنانة ايناس طالب، الدكتور عذراء البهاش، الخبير المالي احسان شمران الياسري مستشار البنك المركزي، مدير عام فرع البنك المركزي بالبصرة الدكتور قاسم رهيف، الاستاذ عمر عاصم مدير اعلام البنك المركزي، القاضي سالار عبد الستار وزير العدل والعمل، الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية السابق، الدكتور وليد حميد احمد الموسوي مدير عام تحسين البيئة في المنطقة الجنوبية ممثلا عن وزير البيئة .

ونوه رشيد إلى  ان “مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني” افتتح في ميسان شهر الخامس آيار عام ٢٠٢١ وانتقلت جلساته شهر التاسع أيلول عام ٢٠٢١ في السليمانية وتستمر انعقاد جلساته لغاية ٢٠٢٣ تتنقل جلساته في عدد من المحافظات العراقية والدول العربية. بتخطيط وتنفيذ نادي المثقفين العرب وعدد من شركاء الثقافة في العراق والوطن العربي و مجلة مغتربون وصحيفة وطن برس في استراليا ومركز النور في السويد و جمعية البيت العراقي وجامعة ابن رشد في هولندا .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الإمارات توقع وثيقة اتفاقية شراكة شاملة مع اليابان

اخر الاخبار

الاتحاد الأوربي يشكك بوجود تخريب في “نورد ستريم” وتسرب الغاز

اخر الاخبار

“غوغل” تتوقع طرفي نهائي كأس العالم 2022

اخبار العراق

كربلاء بحاجة إلى 120 مليار لتغليف المبازل وتحويلها الى طرق

اخبار العراق

مجلس النواب يبقي الحلبوسي رئيسا للمجلس ورفض استقالته

اخبار العراق

أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الإمارات توقع وثيقة اتفاقية شراكة شاملة مع اليابان

اقتصادية

عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر ” الأخضر حياة”

اخبار العراق

كربلاء بحاجة إلى 120 مليار لتغليف المبازل وتحويلها الى طرق

اخبار العراق

مجلس النواب يبقي الحلبوسي رئيسا للمجلس ورفض استقالته

اخبار العراق

أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

اخبار العراق

مؤتمر القمة الثقافي العربي يعود للانعقاد في ميسان

اخر الاخبار

المناخ والسياسة والعودة إلى المقاعد الخلفية!

اخر الاخبار

المناخ والسياسة والعودة إلى المقاعد الخلفية!

الاخبار

لأول مرة في تاريخ.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب عملاق خارج الأرض

اخر الاخبار

5 طرق لبشرة مشرقة واكثر حيوية

اخبار العراق

برنامج تلفزيوني يتبنى حملة جمع تبرعات لدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم

اخبار العراق

نائب مستقل يؤكد.. لن ندخل في تشكيل اي حكومة على اساس المحاصصة

اخبار العراق

لجنة : نقص ادوية السرطان سببه عدم وجود تخصيصات مالية لشرائها

اخر الاخبار

واتساب : نعمل على إصلاح ثغرة تُعرض مستخدمي نظام أندرويد للخطر

علوم و تكنولوجيا

شفروليه تكشف عن أقوى سيارات البيك آب Silverado الجديدة

اخر الاخبار

علماء يوجهون سرب من الروبوتات المجهرية لمعالجة ميكروبات الالتهاب الرئوي

اخر الاخبار

كندا ستفرض عقوبات على روسيا بسبب الاستفتاءات في اوكرانيا