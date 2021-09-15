مؤتمر أبل.. جميع منتجات الشركة الجديدة وأسعارها ومواعيد طرحها

المستقلة /- كشفت شركة “آبل” في مؤتمرها (Apple Event)، عن عدد من منتجاتها في حدثها التكنولوجي الأبرز حول العالم.

وجاء مؤتمر أبل، باسم “California Streaming”، حيث يتم بث الحدث افتراضيًا من مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وإليكم المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها أبل اليوم، إضافة إلى أسعارها ومواعيد إطلاقها:

– iPad: يبدأ بسعر 329 دولارًا. متاح الأسبوع المقبل.

– iPad mini: يبدأ بسعر 499 دولارًا. متاح الأسبوع المقبل.

– Apple Watch Series 7 بـ 399دولارًا. متاح في وقت لاحق هذا الخريف.

– iPhone 13 Mini: يبدأ بسعر 699 دولارًا.

– iPhone 13: يبدأ بسعر 799 دولارًا.

– iPhone 13 Pro: يبدأ بسعر 999 دولارًا.

– iPhone 13 Pro Max: يبدأ بسعر 1099 دولارًا. ستتوفر جميع أجهزة آيفون الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول.