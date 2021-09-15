مؤتمر أبل.. جميع منتجات الشركة الجديدة وأسعارها ومواعيد طرحها

المستقلة /- كشفت شركة “آبل” في مؤتمرها (Apple Event)، عن عدد من منتجاتها في حدثها التكنولوجي الأبرز حول العالم.

وجاء مؤتمر أبل، باسم “California Streaming”، حيث يتم بث الحدث افتراضيًا من مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وإليكم المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها أبل اليوم، إضافة إلى أسعارها ومواعيد إطلاقها:

– iPad: يبدأ بسعر 329 دولارًا. متاح الأسبوع المقبل.

– iPad mini: يبدأ بسعر 499 دولارًا. متاح الأسبوع المقبل.

– Apple Watch Series 7 بـ 399دولارًا. متاح في وقت لاحق هذا الخريف.

– iPhone 13 Mini: يبدأ بسعر 699 دولارًا.

– iPhone 13: يبدأ بسعر 799 دولارًا.

– iPhone 13 Pro: يبدأ بسعر 999 دولارًا.

– iPhone 13 Pro Max: يبدأ بسعر 1099 دولارًا. ستتوفر جميع أجهزة آيفون الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

حماس تتعهد بعدم استهداف السلطة في رام الله

اخر الاخبار

سر جمال الفنانة “هيفاء وهبي” في عمر الخمسين

اخر الاخبار

آبل تطلق تحديثًا لآيفون لمواجهة ثغرة أمنية تُستغل في التجسس

اخر الاخبار

بعد تصدر فعله الفاضح الترند “سيف نبيل” يوجه رسالة صادمة

اخر الاخبار

مقرصن يخترق هاتف اعلامية على الهواء وهذا ما حصل

اخر الاخبار

دراسة تكشف ان لقاح كورونا يطيل من العمر

اخر الاخبار

مؤتمر أبل.. جميع منتجات الشركة الجديدة وأسعارها ومواعيد طرحها

اخر الاخبار

مؤتمر أبل.. جميع منتجات الشركة الجديدة وأسعارها ومواعيد طرحها

اخر الاخبار

هروب رئيس حكومة لبنان السابق لأمريكا

اخر الاخبار

الاتحاد الاوروبي: لا خيار سوى التحاور مع طالبان

اخر الاخبار

إلغاء التباعد الاجتماعي في هولندا

اخر الاخبار

ما حقيقة نبأ استشهاد الأسير “زكريا الزبيدي” تحت التعذيب؟

اخبار فلسطين

فرقة الوفاء بأغنية فلسطيني الداخل دمي دمك

اخبار العراق

اعتقال ستة اشخاص بتهمة المخدرات في كربلاء

اخبار العراق

الشهر المقبل إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية

اخبار فلسطين

هجمة الكترونية تستهدف مواقع إعلامية فلسطينية

اخر الاخبار

تحذيرات من غرق دلتا مصر