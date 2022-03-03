ليوناردو يحدث عن شائعات العرض المالي الكبير ومستقبل مبابي في باريس

المستقلة /- تحدث البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في حوار مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن شائعات العرض المالي الكبير ومستقبل كيليان مبابي والانتقادات الموجهة للنجم ليونيل ميسي ومستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال ليوناردو حول مبابي: ”ليس صحيحا أننا قدمنا عرضا براتب 50 مليون يورو، آخر شيء سنضعه في العقد هو المال، نريد أن نضعه في أفضل الظروف حتى يكون أفضل لاعب ممكن، تقريبا لم نتحدث نهائيا عن المال، كيليان مبابي قيمة كبيرة وأعتقد أن الجانب المالي سيستغرق دقيقتين“.

وحول محاولات الإدارة الحفاظ على نجم الفريق كليان مبابي قال ليوناردو: ”هناك حقيقة، مبابي هو أفضل لاعب في العالم اليوم، كان ميسي دائما على هذا المستوى وأعتقد أنه ما زال على هذا المستوى، لكن من الطبيعي أن يصل الناس لمرحة ما، لا يتعلق الأمر بالحكم على من هو الأفضل، أحدهما عمره 23 عاما والآخر 34 عاما“.

وأضاف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: ”طالما أنه لم يوقع مع فريق آخر، فسنبذل قصارى جهودنا للاحتفاظ بكيليان مبابي، لا أستطيع أن أقول عن وجود احتمالات لتجديد عقده، لكن لدينا احتمالات والأمر لا يتعلق بنتيجة مواجهة ريال مدريد، لدينا جيل جديد ولدينا شباب في التكوين ونريد أن نقوم باستثمارات جديدة. ما فعلته قطر على مدى 10 سنوات جعل باريس سان جيرمان بين العظماء. إنه محبوب ومحترم وهذه حقيقة اليوم“.

وتحدث ليوناردو عن الانتقادات الموجهة من وسائل الإعلام الفرنسية لمستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: ”كان لديه التواضع للمجيء لباريس بعد كل ما حدث وما يمثله، أعتقد أن السياق مهم بالنسبة لفنانين مثل مبابي ونيمار وميسي، لا يتعلق الأمر بعزلهم لكنهم في حاجة إلى بيئة جيدة“.

وعن خيبة الأمل في المدافع الإسباني سيرجيو راموس وكثرة الإصابات التي تعرض لها قال ليوناردو: ”وقعنا معه وهو بخير بدنيًا. اليوم لعب خمس مباريات. للأسف، ما تخيلناه لم يحدث. إنه صعب عليه وعلى الجميع. لكن تقاريرنا واضحة. في اليوم الذي نقول فيه إنه لم يعد قادرًا على اللعب، كل العالم سيعرف، لكنه ليس في حالته، بالنسبة له حين لا يلعب لا يستطيع أن يكون قائدا، الموسم لم ينته لكني لست خائفا من تحمل المسؤولية، ناصر الخليفي يعطيني ثقة كاملة وأشكره على ذلك“.

وأكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ما زال في عقده موسم آخر، وأن الإدارة لم تتصل بزين الدين زيدان.

وقال: ”اعتبارًا من اليوم، لا يزال أمامه عام واحد على عقده. بصراحة، لم نفكر أبدًا في تغيير المدربين. في الواقع، لم نتصل أبدًا بزيدان أو أي شخص آخر. قبل المجيء إلى هنا كان بوكيتينو ضمن أفضل 5 مدربين وما زال كذلك. نحن نرى التقدم، رغم أن أحداثا كثيرة حصلت، شخصيا أراه دائمًا أكثر انخراطًا؛ لأنه بمرور الوقت يمكنك التعرف على السياق بشكل أفضل“.